ראש אגף משרד החינוך לשירות הלאומי, דוד פלבר, הודיע כי שיבוץ מתנדבות לשירות הלאומי במערכת החינוך ייעצר, בשל מחסור תקציבי מתמשך והיעדר מקור מימון נוסף.

במכתב ששלח למנכ"לי הגופים המוכרים, ציין פלבר כי לא ניתן יהיה להמשיך לקלוט מתנדבות מעבר למסגרת הקיימת, עד למציאת פתרון תקציבי שיאפשר את הרחבת הפעילות.

הוא הדגיש את תרומת המתנדבות בשגרה ובחירום, וציין כי הן מחזקות את העורף ותורמות לחוסן האזרחי, כאשר לדבריו התקבלו מהשטח מחמאות רבות על תפקודן.

עם זאת, הבהיר כי בעיית התקציב נמשכת לאחר קיצוצי רוחב שנערכו בעשור האחרון. לדבריו, התקציב השנתי עומד על כ-80 מיליון שקלים בלבד, סכום המהווה כמחצית מהעלות הנדרשת להפעלת כ-4,000 מתנדבים ומתנדבות.

עוד צוין כי מנכ"ל משרד החינוך פועל מול משרד האוצר בניסיון להביא לפתרון, וכי קיימת תקווה להתקדמות בנושא בתקופה הקרובה.

ממשרד החינוך נמסר לערוץ 7: "מדובר בדרישה לקיצוץ על רקע גידול בהיקף הפעילות שלא לווה בהתאמה תקציבית מספקת, לצד קיצוצים רוחביים בתקציבי המשרד. המשרד פועל מול משרד האוצר במאמץ להסדרת הפער".