ועדת החוקה של ההסתדרות צפויה להתכנס בשבוע הבא כדי לדון בשינוי חוקת הארגון, כך שיו"ר ההסתדרות יוכל להמשיך לכהן ולהתמודד לקדנציה נוספת גם אם יוגש נגדו כתב אישום.

על פי ההצעה, יו"ר ההסתדרות יידרש לפרוש מתפקידו רק במקרה של הרשעה בפסק דין חלוט, ולא כבר בשלב הגשת כתב האישום.

המהלך מגיע על רקע גל המעצרים בארגון, שבמסגרתו נעצר יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, בחשד שקיבל טובות הנאה מאיש העסקים עזרא גבאי.

בר-דוד הבהיר כי אינו עומד מאחורי ההצעה לשינוי החוקה, והדגיש כי אם יוגש נגדו כתב אישום - יתפטר מתפקידו ויפעל להוכיח את חפותו.

"כפי שהצהרתי בעבר כך גם אני אומר היום: במידה ויוגש נגדי כתב אישום - אתפטר ואצא לקרב על חפותי ושמי הטוב", מסר.

לדבריו, "לאורך כל שנותיי כאיש ציבור המילה שלי הייתה הנשק הכי חזק שלי וכך גם הפעם. כאנשי ציבור עלינו לגלות אחריות ומנהיגות בשעות קשות ולהוות דוגמה ומופת לאזרח בלקיחת אחריות. משימות רבות ניצבות בפני המשק והחברה הישראלית: משיקום ועד איחוד השורות ובניית החברה הישראלית מחדש".

"אני עובד סביב השעון, לא מחפש כותרות ועסוק אך ורק בעשייה. אני סומך את ידיי על מערכות אכיפת החוק ומערכת בתי המשפט ומעל לכל בטוח בחפותי", הוא חתם.