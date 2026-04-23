נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (חמישי) הוראה ישירה לצי ארצות הברית לפתוח באש לעבר כל כלי שיט שיזוהה כעוסק בפעילות חבלה ימית במצרי הורמוז.

הנשיא טראמפ הבהיר כי חופש השיט במצרי הורמוז הוא קו אדום עבור הממשל האמריקני. בציוץ שפרסם כתב: "הוריתי לצי ארצות הברית לירות ולהשמיד כל סירה, קטנה ככל שתהיה, שמניחה מוקשים במימי מצרי הורמוז. אסור שיהיה כל היסוס".

הנשיא הוסיף בנימה לגלגנית כלפי היכולות הימיות של איראן: "הספינות שלהם - כולן, 159 במספר - נמצאות בקרקעית הים!"

מעבר להוראה לפתוח באש, הודיע טראמפ על הגברת המאמצים לניקוי נתיבי השיט הבינלאומיים מהאיום התת-ימי.

הנשיא ציין כי ספינות "מנקי המוקשים" של ארצות הברית פועלות במצר ברגעים אלו ממש, והורה לשלש את היקף וקצב הפעילות שלהן באופן מיידי.