נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (שישי) בפוסט ב-Truth Social כי הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך בשלושה שבועות.

הפוסט פורסם לאחר שלקח חלק בשיחות ישירות בין ישראל ללבנון בבית הלבן.

"נשיא ארצות הברית, דונלד ג'יי. טראמפ, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, שגריר בישראל, מייק האקבי, ושגריר בלבנון, מישל עיסא, נפגשו היום עם נציגים בכירים של ישראל ושל לבנון בחדר הסגלגל. הפגישה היתה טובה מאוד! ארצות הברית תעבוד עם לבנון כדי לסייע לה להגן על עצמה מפני חיזבאללה," כתב טראמפ.

"הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך בשלושה שבועות. אני מצפה בעתיד הקרוב לארח את ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ואת נשיא לבנון, ג'וזף עאון. היה כבוד גדול להיות שותף בפגישה היסטורית זו!", הוסיף הנשיא.

הודעתו של טראמפ הגיעה לאחר שחיזבאללה הפר הערב (חמישי) את הפסקת האש פעם נוספת, וירה ארבע רקטות לעבר אזור שתולה שבגליל המערבי.

כל הרקטות יורטו על ידי מערכות ההגנה האוויריות. לא נרשמו נפילות בשטח ישראל ולא דווח על נפגעים.

מצה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב שתולה לפני זמן קצר, זוהו מספר שיגורים שחצו משטח לבנון לשטח הארץ. חיל האוויר יירט את השיגורים, התרעות הופעלו על פי מדיניות".

מאז שעות הבוקר נטל חיזבאללה אחריות על חמש התקפות נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון. באחת מהן מחבלים של חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוחותינו. לוחם מילואים נפצע קל ונזקק לטיפול. משפחתו עודכנה. זמן קצר לאחר מכן, צה"ל תקף תשתיות טרור במרחב.

בהמשך נמסר כי צה"ל תקף וחיסל במהלך היום שלושה מחבלים חיזבאללה, ששיגרו טיל קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר ללא הצלחה.

כמו כן, חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב עיינתא שבדרום לבנון. חלקם יורטו וחלקם נפלו בסמוך לכוחות. אין נפגעים לכוחותינו.

בהמשך, צה"ל זיהה שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור והשמיד אותם.

"מדובר בהפרות בוטות של הבנות הפסקת האש. צה"ל ממשיך לפעול במרחב קו ההגנה הקדמי, להשמיד תשתיות טרור ולהסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל", נמסר בהודעת דובר צה"ל.