נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו שוחחו הלילה (שישי) עם עיתונאים בחדר הסגלגל, לאחר סבב נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון.

בחדר נכחו גם שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר שייצג את ישראל בשיחות, שגרירת לבנון בארצות הברית נדא חמאדה מעווד, וכן שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי.

השיחה עם העיתונאים התקיימה זמן קצר לאחר שטראמפ הודיע ברשת Truth Social כי הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך בשלושה שבועות.

טראמפ אמר בפתח דבריו כי הוא מקווה לארח בוושינגטון, בתוך כמה שבועות, פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא לבנון ג'וזף עאון. "קיימנו פגישה מצוינת עם בכירים מלבנון ועם בכירים מישראל. ואנחנו סבורים שנשיא לבנון וראש ממשלת ישראל יגיעו לכאן במהלך השבועות הקרובים. הם הסכימו לעוד שלושה שבועות של הפסקת אש, בלי ירי נוסף".

טראמפ הוסיף: "אנחנו נעבוד עם לבנון כדי להסדיר את העניינים במדינה הזאת. אני באמת מאמין שזה משהו שנוכל לעשות בקלות יחסית, רק בזכות העוצמה של מי שאנחנו, והעם הלבנוני הנהדר. ניהלנו שיחה מצוינת, ואני חושב שזהו תחילתו של משהו חשוב מאוד. יהיה נפלא לפתור זאת במקביל למה שאנחנו עושים באיראן".

טראמפ אמר כי ישראל תהיה רשאית להגן על עצמה אם ארגון הטרור חיזבאללה ישגר טילים לעבר שטח ישראל אך "היא תעשה זאת בזהירות ובאופן כירורגי".

אחד הכתבים שאל את טראמפ אם הוא מאמין שיש סיכוי לשלום בין ישראל ללבנון עוד השנה, ועל כך השיב הנשיא: "אני חושב שיש סיכוי גדול מאוד. הם ידידים בנושאים מסוימים ואויבים בנושאים אחרים, וזה קשור, אפשר לומר, לכמה מדינות, אבל אם מסתכלים על חיזבאללה - שם נראה שכולם מאוחדים".

השגריר לייטר הודה לטראמפ והוסיף: "ישראל רוצה שלום עם לבנון וישראל רוצה ביטחון לאזרחיה. אנו מאוחדים עם ממשלת לבנון ברצון להיפטר מההשפעה המזיקה הזו שנקראת חיזבאללה. וכעת, אדוני הנשיא, תחת הנהגתך, לאחר שאיראן נחלשה מאוד, האפשרות להחליש את חיזבאללה ולשחרר את לבנון מכיבושו היא ממשית. ולכן אנו מקווים שיחד, תחת הנהגתך, נוכל להגיע לשלום בין ישראל ללבנון בעתיד הקרוב מאוד. ואנו מודים מאוד על ההזדמנות הזאת"ץ