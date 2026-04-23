המנהל האזרחי הודיע על סיום הקמת שישה תרני תקשורת חדשים ברחבי יהודה ושומרון, במסגרת עבודות תשתית שנמשכו בחודשים האחרונים ונועדו לשפר את הקליטה הסלולרית באזור.

התרנים החדשים מביאים לשיפור מיידי בקליטה לאורך כבישים מרכזיים ובהם כבישים 55, 446, 90 וצומת ג'ית שבכביש 60, וכן ביישובים קדומים, מעלה אדומים, מצפה יריחו וברוכין.

במנהל האזרחי מציינים כי מדובר בצעד נוסף בתהליך רחב לשדרוג תשתיות התקשורת במרחב, במטרה לשפר את איכות החיים של התושבים ולחזק את תחושת הביטחון בצירים המרכזיים.

במקביל, נמשכת העבודה על הקמת 16 תרני תקשורת נוספים, שבנייתם צפויה להסתיים בחודשים הקרובים. בשלב הבא מתוכננת הקמה של 27 תרנים נוספים, כחלק מהרחבת המענה הכולל בתחום התקשורת.

בין האזורים שייהנו מהשיפור המיידי נמנים גם צומת אלמוג, היישוב אלמוג, צומת העוג'ה בכביש 90, אזור קידר ושכונות במעלה אדומים, לצד אזורים נוספים במרחב חטיבת אפרים.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', מסר: "במשך שנים תושבי יו"ש היו אזרחים סוג ב' שנמנעו מהם תשתיות בסיסיות. אנחנו משנים את המשוואה ביהודה ושומרון: לצד אישור של 103 ישובים מתחילת הקדנציה אנחנו מפתחים גם כבישים ותשתיות שיאפשרו להתיישבות לגדול ולצמוח. נמשיך לבנות ולפתח את ההתיישבות, ולהוריד מסדר היום את הרעיון הנורא של הקמת מדינה פלסטינית".

שר התקשורת, שלמה קרעי, הוסיף: "קו האנטנה הוא קו הגבול, במקום שבו יעברו סיבים אופטיים ותשתיות תקשורת מתקדמות שם יהיו צמיחה, שגשוג והרחבת ההתיישבות. אחרי חומש גם שא-נור תקבל אתר סלולר, נסיר את חרפת הגירוש מעלינו ובעזרת השם גם בחבל עזה ובעוד חבלי ארץ. ריבונות - הלכה למעשה!".

ראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק, חתם: "קדומים עומדת בפני התפתחות אדירה. רק כאן, בשכונת נחלת אסתר, צפויות להיבנות 1,400 יחידות דיור שמכפילות את היישוב, ויחד עם תוכניות נוספות אנחנו מרבעים את מספר התושבים ונגיע בע"ה ל-20,000 תושבים בדרך להפיכת קדומים לעיר. כל התכנונים הללו דורשים פתרונות תשתיתיים, וכזה הוא התורן שחנכנו היום, המהווה שלב ראשון לקראת רישות כיסוי הקליטה ביישוב כולו. כאנשים הפועלים בקדומים, אנו מחויבים לרוח החלוצית של אנשינו. נפעל יחד על מנת להצמיח עוד את היישוב ואת האזור כולו - כי ארץ ישראל כולה ניתנה לעם ישראל, וחובתנו ההיסטורית ליישב ולפתח אותה".