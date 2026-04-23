קצין צה"ל במילואים, אסף שמואלביץ', עתר לבג"ץ בדרישה לקבל מהמדינה מסמכים רפואיים, צילומים, עדויות וחקירות, וכן ביקש לדחות את גזר הדין נגדו בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

בעתירה כתב שמואלביץ': "הופקרתי. הפכתי למרגל שלא היה. הואשמתי בדברים מופרכים שבינם לבין המציאות אין שום קשר. המערכת סגרה עליי, והוחזקתי במשך שנתיים וחצי, בעינויים, בצינוק בלי חשמל, במתקן פסיכיאטרי. כל זכות בסיסית שלי כאדם - נרמסה".

באחרונה פתח שמואלביץ בחזית משפטית גם נגד שירות בתי הסוהר. הוא טוען כי במהלך תקופת מעצרו, בין אוקטובר 2023 למרץ 2026, עבר מסכת התעללות ותקיפות פיזיות חמורות מצד סוהרים בלפחות שלושה מקרים שונים.

המקרה החמור ביותר המתואר בפנייה לפרקליטות המדינה התרחש בנובמבר 2023. לדברי שמואלביץ, בעת שהועבר למתקן "מעבר איילון" לצורך בירור תלונה קודמת שלו, הובילו אותו שישה סוהרים לאזור שאינו מכוסה במצלמות האבטחה.

שם, לטענתו, הוכה במשך דקות ארוכות בחבטות בראשו, בעיטות בכל חלקי גופו וחניקה באמצעות אזיקים. במהלך התקיפה הושמעו לעברו איומים כי "כך ייעשה למלשינים ומשת"פים", ואחד הסוהרים הזהיר אותו: "כל פעם שתחזור לפה - זה יהיה חמור יותר".

יומיים לאחר מכן, במהלך פגישה עם עורך דינו דאז, משה מזור, תועדו חבלות רבות על גופו, לרבות שטפי דם, שפשופים, חבלות מדממות וסימני פגיעה בראש, בגב וברגליים.

הוא מתאר שני אירועים נוספים של אלימות קשה: תקיפה ראשונה בנובמבר 2023 בכלא איילון שבעקבותיה הורה שופט בית משפט השלום ליחידה לחקירת סוהרים לבדוק את התלונה והדגיש כי על שב"ס להבטיח את שלומו של העצור.

התקיפה השלישית התרחשה לדבריו בדצמבר 2025 במתקן בריאות הנפש. שמואלביץ טוען כי שני סוהרים נכנסו לתאו בשעות הבוקר המוקדמות, תקפו אותו בברוטליות וגררו אותו מחוץ למחלקה. הוא הושאר בחדר צדדי במשך שעות ללא פיקוח רפואי, בעוד הצוות הרפואי סבור בטעות כי נלקח לחקירה. לאחר שהוחזר למחלקה, התמוטט וטופל בשל פגיעות משמעותיות.

באי כוחו של שמואלביץ פנו ליחידת הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות המדינה בדרישה לפתוח מחדש שני תיקי חקירה שנסגרו בעבר. במקביל, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לקבלת כל התיעוד הרפואי והמצולם המצוי בידי שב"ס, צה"ל והפרקליטות.

לטענת שמואלביץ, "מדובר בדפוס פעולה חמור ומדאיג, ודורש כי הרשויות ימצו את החקירה ויביאו לחשיפת האמת".