ראש הממשלה מכנס הערב (חמישי) את הקבינט המצומצם, הכולל מספר שרים בכירים ובכירי מערכת הביטחון, לדיון בהתפתחויות האחרונות בזירות איראן ולבנון.

על פי הדיווח של ירון אברהם, גורמים ישראליים מעריכים כי עד תחילת השבוע הבא תתבהר עמדתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אך מדגישים כי ישראל מתקרבת לחידוש הלחימה.

לדברי גורמים המעורים בפרטים, האמריקנים מעוניינים בהסכם, אך בשלב זה "אין עם מי לעשות אותו".

בישראל מציינים כי עיקר המחלוקת נוגע לשני נושאים מרכזיים: הוצאת החומר הגרעיני המועשר משטח איראן והפסקת ההעשרה בתחומה - סוגיות שבהן, לטענת גורם ישראלי, לא נרשמת כל גמישות מצד טהרן.

מוקדם יותר קיים שר הביטחון, ישראל כ"ץ הערכת מצב מיוחדת בקריה בתל אביב, בהשתתפות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ופורום המטה הכללי.

בתום הדיון, שיגר שר הביטחון מסר תקיף לעבר המשטר בטהרן, כשהוא מבהיר כי ישראל מוכנה לעבור מהגנה להתקפה סופנית שתביא לקריסת יסודות משטר האייתוללות.

שר הביטחון באיום לאיראן: "המתקפה תהיה שונה וקטלנית - המטרות מסומנות"

"ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן", הצהיר כ"ץ. "צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה והמטרות מסומנות. אנחנו ממתינים כעת לאור ירוק מארה"ב - בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמניאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של הנהגת הטרור".

שר הביטחון פירט את היעדים האסטרטגיים של המכה המתוכננת, הכוללים פגיעה אנושה בתשתיות הלאומיות של איראן. לדבריו, המטרה היא "להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן" באמצעות השמדת מתקני האנרגיה, החשמל והתשתיות הכלכליות המרכזיות.

כ"ץ לעג לניסיונות המשטר להציג מצג שווא של ניצחון: "המשטר שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר, והשמיים שלו פרוצים לרווחה".

הוא הדגיש כי ממש כמו חמאס וחיזבאללה, למשטר האיראני לא אכפת מהמחיר שמשלמת האוכלוסייה, אלא רק מהישרדותו האישית - "שגם היא לא מובטחת".