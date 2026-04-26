סרטון קידום שפרסמה הבוקר (ראשון) הזמרת נועה קירל, ובו מופיעים נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, הוסר מהרשת בעקבות דרישה של בית הנשיא.

התיעוד צולם במהלך ביקורה של קירל במשכן הנשיא בעת ביקורו הממלכתי של נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, בירושלים.

קירל בחרה לנצל את המפגש המשותף כדי לצלם סרטון המקדם את מופעיה הקרובים במתחם "אמפי MAX". בסרטון נראו בני הזוג הרצוג כשהם משתפים פעולה עם הזמרת, אולם בבית הנשיא הופתעו לגלות כי הצילומים משמשים למטרות קידום מכירות ושיווק מסחרי.

מיד עם עליית הסרטון לאוויר, פנו גורמים רשמיים מטעם הנשיא לצוותה של קירל בדרישה להסיר את התוכן באופן מיידי, בטענה כי לא ניתן אישור להשתמש בנשיא המדינה ובמשכנו לצרכים מסחריים.

הקידום המדובר נועד לשיווק שתי הופעותיה החדשות של קירל שיתקיימו ב"לייב פארק" בראשון לציון.

הופעות אלו מחליפות את מופע הענק שתוכנן להיערך בפארק הירקון ובוטל בשל המצב הביטחוני והאילוצים הטכניים.