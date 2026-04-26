ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד הודיעו היום (ראשון) על מהלך פוליטי משותף במסגרתו יאחדו את מפלגותיהם למפלגה אחת לקראת הבחירות הקרובות.

בהודעה שפורסמה מטעם לשכתו של בנט נמסר כי מפלגת "יש עתיד" ומפלגת "בנט 2026" יתאחדו למפלגה מאוחדת, שתעמוד בראשות בנט.

על פי ההודעה, מדובר בצעד ראשון בתהליך רחב יותר שמטרתו "תיקון מדינת ישראל". עוד צוין כי האיחוד נועד להביא לאיחוד כוחות בתוך המחנה הפוליטי ולהפסיק את המחלוקות הפנימיות.

בהודעה נכתב כי המהלך צפוי לאפשר ריכוז מאמצים לקראת הבחירות, תוך מטרה להשיג ניצחון ולהוביל שינוי במדינה.

עוד נמסר כי האיחוד נועד לחזק את מה שכונה "גוש התיקון", וליצור מסגרת פוליטית משותפת שתפעל יחד בזירה הציבורית והפוליטית.