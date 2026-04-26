יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, אל תפסיק! המשך בכל הכוח להביע את דעותיך החופשיות והכנות. המשך להביען בצורה ישירה וחסרת גינונים ופשרות, בלי מסננים, כיאה לקצין אמיץ המוביל עדת מעריצים נאורים, נאמנים ואליטיסטיים שהמדינה הוקמה על ידם ושייכת להם.

בשם הדמוקרטיה והתקשורת החופשית, המקצועית והאובייקטיבית, נטולת משוא הפנים ורודפת הצדק (ואת ביבי), אל נא תחזור מכוונתך לסגור את ערוץ 14, ואם תוכל אז גם קרא להשלמת המלאכה שהחלו בה קודמייך הדמוקרטים, הפלורליסטים והליבראלים, עם הניסיון לסגור את ערוץ 7 לפני למעלה מעשרים שנה, ללא הצלחה יתירה. אם כבר אז כבר - דרוש גם את סגירת ערוצי הרדיו, לא את גלי צה"ל חלילה שבג"צ מצילם מידם של נבחרי הציבור, אלא את גלי ישראל וקול ברמה לדוגמא. גם את העיתונים שאתה לא קורא, כמו עולם קטן, המשפחה... והרשימה עוד ארוכה מהצד ההוא של המפה. הרי מי כבר זוכר את הדמוקרטיה שהיתה כאן בראשיתה של המדינה עם פסיקתו של השופט אגרנט ב"בג"ץ קול העם", שביסס את חופש הביטוי כזכות עילאית במשפט החוקתי בישראל, בהתאם למגילת העצמאות.

בשם הדמוקרטיה ומערכת החינוך הנאורה, אל נא תחדול ממאמצייך לכפות את ההשכלה והדרך הנכונה שנראית לך על כלל המגזרים במדינה, מבתי הספר ועד המכינות הקדם צבאיות, הדמוקרטים ברשותך הם שיגדירו מה טוב ומה רע. הרי מי כמוך יודע מה טוב לכולנו ואיך לחנך את ילדינו וחיילינו לעתיד. אם הלכנו אחריך בעיניים עצומות, באש ובמים בנתיבי הקרבות בהם הובלת כמפקד בחי"ר, אזי בטוח תדע יאיר, להאיר את דרכנו החשוכה תרתי משמע, לנווט, לחנך, להוביל וגם ללחום בכל מקום, בעבור כל עניין, נוכח כל התנגדות הנקרית בדרך מהצד האפל של המפה.

בשם הדמוקרטיה המשך לרדוף אחר מנהיגים שנבחרו על ידי פשוטי העם. המשך לרדוף פקידים בכירים ומשרתי ציבור שבג"ץ לא סיכל את מינויים, כראש השב"כ החדש תחילה וראש המוסד הבא שבקושי מונה, אם לא יתיישר לשמאל תחילה. אל תוותר גם למפכ"ל המשטרה, עליו כבר איימת בישיבת סיעת "הדמוקרטים" כי "ביום שאחרי הממשלה הנוכחית, האמת תצא אל האור ואם צריך גם נבוא איתך בחשבון". הגן על אלו שפוטרו ונשארו בתפקידם למורת רוחה של הממשלה. המשך לצדד במצור על בני משפחה של מנהיגי האומה ולהתנגד לפעילי ימין פרובוקטיבים שמעיזים לחקות מעשים שכאלו בחוצפתם כי רבה. הרי בדמוקרטיה אין מחאה בלי הפרעה לסדר הציבורי, ומי כמוך יודע להיות במקומות המפריעים בזמנים הקריטיים ולקרוא גם להפרת חוק במסגרת המאבק על הדמוקרטיה. אל תתחשב בציבור הפשיסטים, המשיחיים והבורים המהפכנים שרצו "רפורמה" רחמנא ליצלן, או ניסו להעתיק דפוסי פעולה מהמחנה הנאור.

בשם הדמוקרטיה ודא שהצבא שלנו מובל על ידי מפקדים שבחרת אתה בקפידה, כמי שיודע לזהות תהליכים עוד מימי שרותך כסגן רמטכ"ל, על מנת להימנע ממצב בו "הורגים תינוקות כתחביב". אל תסמוך על אף אחד מלבדך ומלבד האחים לנשק שלשמאלך, היודעים הכי טוב מתי ואיך לשרת את המדינה. ודא שבצבא משרתים רק חיילים נאורים וכל מי שעברו חינוך מחדש והכשרה (לא מבד"ץ), עד שתצליח לסגור את כל המוסדות שאינם פרוגרסיבים וליבראלים לשיטתך. ודא שבצבא ובשב"כ חסים על שכנינו הערבים ומטפלים היטב ביהודים שמעזים להגן על עצמם במקומות הנמצאים בהרים שמזרחית לגוש דן. כמזהה תהליכים מדופלם ויודע נפש האדם, הסבר לפשוטי העם ולמשרתים שאין מחבלים ערבים רעים, אלא שיש מחבלים ערבים שרע להם.

מבין הקוראים יהיו בוודאי מי שיצאו להגנת גולן ויתקפו כהרגלם את הכותב או ישתמשו בטענות המוכרות "אבל ביבי" וכו'. אך לא יהיה בכך כדי לטעון טענות ענייניות הנוגעות לעיקרם של דברים: כיצד מפלגה המכונה "הדמוקרטים" - ממחישה באמצעות מנהיגה, איש הצבא ומזהה התהליכים הדגול, כיצד אל לה לדמוקרטיה לפעול. כראש מפלגת הדמוקרטים, התעלה גולן על כל קודמיו לדרך הפוליטית, דבריו ומעשיו מהווים דוגמא מובהקת לאנטיתזה של דמוקרטיה. חוטאים הם לשם "מפלגת הדמוקרטים" אך תואמים אולי לשם "מפלגי הדמוקרטיה".

המשך להוביל את הדמוקרטים ברוח זו עד הבחירות, אל נא תרפה - התחלת הכי חזק ועכשיו תגביר. רק כך תוכל לתרום כמיטב יכולתך לניצחון הימין, לפיצול השמאל, לקידום הרפורמה המשפטית, לחשיפת פניה האמיתיות של המפלגה הכי אנטי-דמוקרטית שידעה המדינה מאז הקמתה; לחשיפת הפנים האמיתיות של כל הנאורים, היאירים והיהירים - חברי כתות הרל"ב, הקפלניסטים והאחים לנזק ולסירוב שכמעט פירקו פה צבא ערב המלחמה. בדבריך ובמעשיך הוכחת כי נאמן אתה לעיקרון אחד מרכזי - רק לא ביבי, גם אם נדרש לרמוס בדרך את ערכי הדמוקרטיה, שהיתה נר לרגלייך.

בביטחון עצמי מופרז עד כדי סכנה, בעוצמה הרומסת את כל העומד בדרכה, בנחישות ויהירות שאין כמותה, בידענות ורגישות שרק הוא ניחן בה, פוסל גולן את כל מי שאינו חושב כמותו או צועד בדרכו. ככה זה בדמוקרטיה של "הדמוקרטים" לכאורה.



גולן נאה דורש אך לא נאה לקיים. נסמך בדבריו על מגילת העצמאות אך אינו מקפיד לפעול ברוחה, לפחות בכל מה שקשור לרצונו של רוב העם בישראל (לא אלו שצועקים "אנחנו הרוב" אלא הרוב שזוכה בבחירות). במגילת העצמאות נכתב כי מדינת ישראל "תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות", אך האלוף במיל' יאיר גולן אינו מבטיח זאת כפשוטו וכלשונו. כמו בצבא כך נוהג הוא באזרחות כלפי מי שלא חושב בדיוק כמותו, או חלילה פועל בניגוד לרוחו. מפקד מפלגת הדמוקרטים יחליט מה נכון וטוב לעם ישראל ללמוד, לקרוא ולצפות.

האלוף במיל' יאיר גולן - לך בכוחך זה וחיזקת את הימין, ותרמת את תרומתך לצור ישראל ולבניין ציון.