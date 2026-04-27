דובר צה"ל פרסם הבוקר (שני) את התחקיר המבצעי על הקרב בקיבוץ חולית, שסוכם על ידי הרמטכ"ל לשעבר רב-אלוף הרצי הלוי.

צוות התחקור קבע כי צה"ל נכשל בהגנה על הקיבוץ, לצד פעולות לחימה והגנה יוצאות דופן של תושבים וכוחות הביטחון.

לפי התחקיר, תושבי הקיבוץ ביצעו פעולות הגנה, חילוץ וסיוע תחת אש, ונכתב כי "פעולות אלו מהוות מודל לערבות הדדית ולגבורה אזרחית". עוד נקבע כי הרבש"ץ וסגנו חתרו למגע, הגנו בגופם על הקיבוץ ופעולתם ראויה להערכה.

בבוקר המתקפה פעלו כוחות גזרתיים במרחב הגדר ובסביבת הקיבוץ, פגעו במחבלים אך ספגו אבדות. עם תחילת האירועים הגיעו כוחות לשער הקיבוץ, אך עברו להילחם במוקד אחר ולא עמדו במשימת ההגנה.

בשעות הצהריים הגיעו כוחות תגבור, נלחמו במחבלים ובלמו את הפגיעה בתושבים, ונכתב כי "לחימתם ראויה להערכה". במהלך ההתקפה נרצחו 13 אזרחים, ארבעה אזרחים ישראלים ושני עובדים זרים נחטפו, ושלושה תושבים נחטפו ושוחררו באותו היום.

התחקיר מציין כי "כוחות הביטחון שלחמו בקיבוץ פעלו בגבורה רבה תוך חירוף נפש". בלחימה נפלו שלושה אנשי כוחות הביטחון, והרוגים, חטופים ופצועים נוספים נמנו בקרב התושבים והכוחות.

המתקפה החלה בשעה 06:29 בירי תלול מסלול מאסיבי מרצועת עזה, ובחסותו חדרו מחבלים לשטח ישראל. בתוך דקות התפתחה מתקפה רחבה במספר מוקדים, כאשר "חדירתם של אלפי מחבלים לעשרות מוקדים במקביל" הקשתה על הגעת הכוחות.

בשלב הראשון פעלו כוחות צה"ל מחוץ לקיבוץ, פגעו במחבלים אך נפגעו מהתקפה על מחנה 'סופה' ומהשיבוש במערך הפיקוד. במקביל, הרבש"ץ וסגנו זיהו את האיום, פתחו באש ודיווחו לכוחות נוספים בגזרה.

בשלב השני, החל משעה 06:59, חדרו המחבלים לקיבוץ דרך הגדר המזרחית ופתחו במסע הרג, חטיפה והרס. תושבי הקיבוץ וחברי כיתת הכוננות נלחמו לבדם, חילצו פצועים ופעלו תחת סכנת חיים ממשית.

במהלך הלחימה נהרג הרבש"ץ אבי קורין לאחר שנכנס לקרב, וסגנו המשיך להילחם לבדו במשך שעות. מחבלים פרצו לעשרות בתים, רצחו אזרחים, חטפו תושבים והציתו מבנים, כאשר חלק מהתושבים חולצו על ידי שכנים תוך כדי לחימה.

בהמשך היום המשיכו המחבלים לפעול ברחבי הקיבוץ, בזזו רכוש והחזיקו אזרחים כבני ערובה. תושבים חמושים, לצד שוטר מהקיבוץ, פעלו נגד המחבלים ופגעו בהם במספר מוקדים.

בשעה 13:53 נכנסו כוחות תגבור לקיבוץ והחלו בסריקות ולחימה, ובהמשך הגיעו כוחות נוספים ובהם יחידות מיוחדות, טנקים וכוחות חי"ר. הכוחות ניהלו קרבות, איתרו מחבלים והחלו להשיב שליטה על השטח.

במהלך הקרבות נסוגו מחבלים לעבר רצועת עזה תוך חטיפת אזרחים, ובהמשך שוחררו שלושה מהם בתוך הרצועה וחזרו לקיבוץ לאחר שעות. במקביל החל פינוי התושבים והוענק סיוע רפואי לפצועים.

השליטה בקיבוץ הועברה בהדרגה לכוחות צה"ל, והפעילות נמשכה גם בימים שלאחר מכן עם היתקלויות נוספות וחיסול מחבלים. במהלך הימים אותרו גופות נעדרים, ובהם הרבש"ץ.

התחקיר קובע כי הכשל נבע בין היתר מפגיעה במערך הפיקוד, נפילת מפקדים מרכזיים והיעדר תמונת מצב עדכנית. בנוסף צוין כי החלטות מבצעיות, ובהן פינוי תחת איום, היו שגויות.

לצד זאת הודגשו פעולות לחימה משמעותיות של כוחות שונים, ובהם צוותי טנקים ונגמ"שים שעיכבו את התקדמות המחבלים. כן צוינו פעולות האזרחים, הרבש"ץ וסגנו, וצוות החירום היישובי כראויות לציון.

עוד נכתב כי "ייתכן כי פרטים נוספים יתגלו בעתיד", וכי מדובר בתחקיר מבצעי המתמקד בהשתלשלות האירועים, ניהול הקרב ופעולות הכוחות הצבאיים.

מקיבוץ חולית נמסר בתגובה לפרסום התחקיר: "שנתיים וחצי ארוכות לאחר ה-7 באוקטובר, הוצג היום לציבור בישראל תחקיר צה"ל על אותו יום נורא. אנו מודים לצבא על ביצוע התחקיר ועל ההכרה בכשלים ובמחדלים - אך עבורנו זה רק עוד אישור למחדל הגדול של אותו בוקר. בוקר בו הייתה גבורה אזרחית יוצאת דופן אל מול המחדל הצבאי הגדול ביותר שידעה המדינה.

"בבוקר השבת השחורה נותר קיבוץ חולית ללא הגנה. רק לקראת השעה 14:00 בצהריים, 7 וחצי שעות מתחילת המתקפה, נכנסו לוחמים ראשונים לתוך שטחי הקיבוץ, וזאת למרות שכוחות היו במרחב כבר משעות הבוקר המוקדמות. מציאות זו הותירה את תושבי הקיבוץ להתמודד לבדם מול מתקפה אכזרית. רבש"ץ הקיבוץ, חברי כיתת הכוננות וחברי קיבוץ נוספים פעלו בתעוזה יוצאת דופן - נלחמו על בתיהם, חילצו פצועים תחת אש, הצילו ילדים מבתים בוערים, הגנו בגופם על משפחותיהם, וחלקם שילמו על כך את המחיר הכבד ביותר - בחייהם.

"קיבוץ חולית מרכין ראש לזכר חברי הקהילה והחיילים שנפלו בקרב, מחבק את המשפחות השכולות - ומבקש להוקיר את הכוחות והלוחמים שכן הגיעו לקיבוץ ופעלו באומץ לב. התחקיר הוא צעד חשוב בתהליך, אך אינו סוף פסוק. חקר האמת טרם הושלם, ואנו דורשים את מיצויו באמצעות ועדת חקירה ממלכתית שתבחן לעומק את כלל הכשלים והנסיבות שהובילו לאסון ובעיקר - תשיב את האמון.

לקראת שובנו הביתה, אנו מצפים לביטחון אמיתי, להפקת לקחים ולפעולות אחרות מול האיומים המתעצמים גם בימים אלה על הגדר. קהילת חולית מבקשת להשתקם, לצמוח ולהיבנות - במקום הטבעי שלה, אליו היא קשורה בעבותות".