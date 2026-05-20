תום אלון מכפר עזה סופד לאיתמר ספיר ערוץ 7

תום אלון, תושב הקיבוץ כפר עזה, ספד היום (רביעי) במסע ההלוויה של רס"ן במיל' איתמר ספיר ז"ל שנפל בקרב.

אלון שיתף את המלווים בסיפור גבורה מיום השבעה באוקטובר, שבו לחם ספיר ז"ל במרחב עוטף עזה והציל את משפחתו של אלון ששהתה בתוך הקיבוץ המותקף.

בדבריו תיאר אלון את החלטתם של הלוחמים לצאת לפעולת החילוץ למרות התנאים המורכבים והיעדר המידע המלא על נוכחות מחבלים בקיבוץ.

"ביום הקשה הזה, באתי לספר לכם על יום קשה אחר, ביום שנהיה קצת יותר טוב בסופו, בזכות איתמר", פתח אלון את הספדו, "ברגעים של שיתוק ובלבול, של פחד ואימה, איתמר וחבריו יצאו לפעולה ועשו את כל מה שחינכו אותם אי פעם לעשות. הם יצאו בלי הכנה, בלי מספיק ציוד ובלי הבנה מספיק ברורה של הקרב שהם נכנסים אליו, אבל בידיעה אחת ברורה שיש אנשים שזקוקים לעזרתם".

אלון תיאר כיצד שהה עם אשתו ושלושת ילדיו הקטנים במשך 30 שעות בתוך ביתם בקיבוץ כפר עזה. כאשר הגיע כוח החילוץ ביום ראשון בבוקר, יצא אלון ראשון כדי לסרוק את השטח ולאפשר למשפחתו לצאת בבטחה, אך הותקל על ידי מחבלים ששהו בבית הסמוך. הוא פונה על ידי רכב של יחידת מגלן אל מחוץ לקיבוץ, ומצא את עצמו חסר אונים כאשר בני משפחתו נותרו מאחור.

הוא המשיך וסיפר על רגע המפגש המחודש עם בני משפחתו, שהובאו למקום מבטחים על ידי צוותו של איתמר ז"ל. אלון אמר, "אחרי חצי שעה של חוסר אונים מוחלט, ראיתי רכב מגיע. הדלת נפתחה וראיתי חיילים מלווים את המשפחה שלי החוצה למקום בטוח. זה הרכב של איתמר והצוות שלו, שבידיים שלו החזיר אותם אליי".

בסיום דבריו פנה אלון אל בני המשפחה השכולה, וביקש לנחם אותם בידיעה כי מעשי הגבורה של בנם הותירו חיים וקהילה שלמה.

אלון חתם את הספדו, "אומרים ש'המציל נפש אחת הציל עולם ומלואו', איתמר וחבריו הצילו כל כך הרבה נפשות באותו יום. אני רק מקווה שתזכרו ותדעו שיש ילדים, משפחות וקהילה שנמצאת פה היום בזכותו".