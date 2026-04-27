מזג אוויר סוער הורגש היום (שני) ברחבי הדרום, כאשר תיעודים מהשטח הציגו ברד שירד לצד גשמים משמעותיים במספר אזורים.

במקביל, שוטרי המחוז הדרומי פועלים בפריסה רחבה ובהיערכות מיוחדת, בעקבות השלכות מזג האוויר. במשטרה הדגישו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות במטרה לשמור על שלום הציבור ולמנוע סיכון חיי אדם.

על פי עדכון המשטרה, מספר כבישים מרכזיים נחסמו לתנועה עד להודעה חדשה. בין היתר, כביש 204 נחסם בק"מ 148 לשני הכיוונים, וכביש 90 נחסם ממחלף נחל דוד ועד צומת הערבה.

עוד נמסר כי כביש 25 נחסם מצומת צפית ועד צומת הערבה. בצומת מנוחה בכביש 90 מתבצעת חסימה, כאשר שוטרים מכוונים את התנועה ומפנים נהגים לנסיעה דרך כביש 13 לכיוון כביש 40.

במשטרה קראו לציבור הנהגים להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לאזורי החסימות, להתעדכן במצב הדרכים טרם היציאה ולהישמע להנחיות השוטרים בשטח. כמו כן הומלץ למבקשים להגיע לאילת או לצאת ממנה לנסוע דרך כביש 40.