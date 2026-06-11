נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (חמישי) כי ביטל את התקיפות וההפצצות שתוכננו להתבצע באיראן במהלך הלילה, שעות לאחר שאיים בפעולה צבאית נגד הרפובליקה האסלאמית.

בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי המגעים עם איראן הגיעו לדרגי ההנהגה הגבוהים ביותר במדינה וקיבלו את אישורם.

"בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לרמת ההנהגה הגבוהה ביותר באיראן ואושרו, החלטתי כנשיא ארצות הברית לבטל את התקיפות וההפצצות שתוכננו להערב", כתב.

לדבריו, הדיונים וההבנות הסופיות אושרו הן ברמה העקרונית והן בפרטים המעשיים על ידי כלל הצדדים המעורבים, ובהם ארצות הברית, ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, כווית וירדן.

טראמפ הוסיף כי המצור הימי שהטילה ארצות הברית יישאר בתוקף עד להשלמת העסקה. "המצור הימי יישאר במלוא תוקפו עד להשלמת ההסכם. זמן ומקום החתימה יפורסמו בקרוב", כתב.

מוקדם יותר היום איים טראמפ כי ארצות הברית תבצע תקיפות משמעותיות נגד איראן במהלך הלילה, ואף טען כי מרבית יכולות ההגנה וההתקפה של איראן נפגעו.