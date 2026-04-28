ישראל דרנגר, רמ"ט ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, עוזב את תפקידו בעירייה לאחר שנים רבות של עבודה צמודה עם זייברט.

בחסידות גור הוחלט כי במקום תפקידו בעיריית בני ברק, הוא יכהן בתפקיד חדש ובכיר בסיעה המרכזית של אגודת ישראל.

בסביבת דרנגר אומרים כי הסיעה המרכזית ייעדה לו תפקיד של אחראי פוליטי, במינוי אישי של האדמו"ר מגור. דרנגר, כך הם אומרים, ישמש לצד האיש החזק בסיעה, מוטי בבצ'יק.

המינוי הוכרז בכינוס של צמרת הסיעה המרכזית שהתקיים בראשות בנו של האדמו"ר, הרב נחמיה אלתר, שנשא דברים באירוע.

בהודעה רשמית שפורסמה אמש, נמסר מהאגף הפוליטי של חסידות גור: "יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף ומזכ"ל אגודת ישראל חנוך זייברט, בתיאום עם יו"ר אגו"י הרב יוסף קופרברג, החליטו על מינויו של ישראל דרנגר לרכז את כלל הנושאים הפוליטיים בסיעה המרכזית".

על פי ההודעה, במסגרת תפקידו החדש ירכז דרנגר מטעם הסיעה המרכזית את התחום המוניציפלי מול ראשי ערים, סגנים וחברי מועצות ברחבי הארץ. במקביל, הוא יטפל בנושאים ארציים בשיתוף פעולה עם יו"ר המפלגה יצחק גולדקנופף וצוות לשכתו.

המינוי מסמן שינוי משמעותי בהנהגת הסיעה המרכזית ומעיד על המשקל הפוליטי שמייחסים לדרנגר בתוך אגודת ישראל, לאחר שנים בהן שימש כזרועו הימנית של ראש עיריית בני ברק.