גדוד המילואים 941, המורכב ברובו מבוגרי הגדוד החרדי "נצח יהודה", הוחזר השבוע לפעילות מבצעית מלאה בגזרת יהודה ושומרון.

חזרת הגדוד לשטח מגיעה לאחר תקופה של חודש שבה הושעו הלוחמים מפעילות מבצעית ונשלחו לסדרת חינוך ואימונים מרוכזת בעקבות רצף של אירועים חריגים.

כבר בשבוע הראשון לחזרתם, ביצעו כוחות הגדוד מבצע גדודי במחנה הפליטים קלנדיה. המבצע כלל מעצרים וסריקות לאיתור אמצעי לחימה.

הסערה סביב הגדוד החלה לפני כחודש, בעקבות תחקיר אירוע שהתרחש בסמוך לתייסיר. במהלך האירוע נרשם עימות בין מספר לוחמים לבין צוות צילום של רשת התקשורת האמריקנית CNN.

בעקבות המקרה, כפי שפורסם לראשונה בערוץ 7, החליט הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, לאמץ את המלצות המפקדים ולהדיח את הגדוד מתעסוקה מבצעית לאלתר.

במקום הפעילות בשטח, נדרש הגדוד לעבור סדרת אימונים ותהליכי הסברה שמטרתם חיזוק המשמעת המבצעית והערכית.

בצה"ל הבהירו כי חזרת הגדוד לפעילות תותנה בהחלטת אלוף הפיקוד ובתום תהליך הלמידה.