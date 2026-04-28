המשטרה הודיעה היום (שלישי) על מעצרם של שלושה חשודים, תושבי בית שמש בגילאי 32 ו-41, בחשד למעורבות בתקיפה הקשה של חייל חרדי וחבריו במהלך השבת האחרונה.

המעצרים בוצעו בפעילות מבצעית של שוטרי תחנת בית שמש, בשיתוף לוחמי יס"מ ומג"ב, לאחר חקירה מאומצת שהחלה מיד עם צאת השבת.

האירוע החל בליל שבת, כאשר קבוצה של עשרות צעירים המשתייכים לזרם קיצוני בעיר הגיעו לביתו של חייל חרדי. על פי התלונה שהגיש החייל, הקיצונים החלו לאיים עליו ועל בני משפחתו, תוך שהם צועקים כי "ישרפו את הבית".

במקום התפתח עימות אלים בין הקיצונים לבין קבוצת מתפללים מבית כנסת סמוך שהגיעה להגן על החייל. במהלך המהומה, הותקפו החייל וחבריו באלימות קשה. אחד מחבריו של החייל ספג חבלות משמעותיות בפניו.

החייל הגיש במוצאי שבת תלונה מפורטת נגד ישיבה של קבוצה קיצונית. בעקבות המידע המודיעיני וזיהוי המעורבים, פשטו הכוחות על בתי החשודים.

שלושת העצורים נחקרים בשעה זו בתחנת בית שמש, והמשטרה תבקש היום מבית משפט השלום להאריך את מעצרם.

המשטרה מסרה כי "תמשיך לפעול בנחישות נגד מחוללי אלימות וכל מי שיבחר להפר את הסדר הציבורי ולפגוע בביטחון הציבור".