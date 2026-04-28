שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פעלו הבוקר (שלישי) לפינוי כ-50 פעילי שמאל שחסמו את הכניסה לבניין משרד האוצר.

המפגינים, שהגיעו למקום כדי למחות נגד אירועי האלימות כלפי ערבים ביהודה ושומרון, התיישבו בפתחי הבניין ומנעו את כניסת העובדים והקהל.

למרות הוראות השוטרים לפנות את הכניסה מרצון, המפגינים סירבו לזוז. בעקבות כך, הכוחות החלו בפינוי פיזי של מפרי הסדר תוך שימוש בכוח סביר.

במהלך הפעילות נעצרו שני חשודים בגין הפרת הסדר הציבורי, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בעיר.

המשטרה הדגישה כי "​תמשיך לאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק, אולם לא תאפשר הפרה של הסדר הציבורי וחסימת צירים ומוסדות ציבור בניגוד לדין".