הרב יצחק קולדצקי, חתנו של הרב חיים קנייבסקי זצ"ל, קיים אתמול אסיפת חירום במעונו בעקבות ניסיונות גיוס מתגברים של צעירים חרדיים והפרסומים למסגרות צבאיות המיועדות לחרדים.

בדבריו החריפים הזהיר הרב מפני "קורונה רוחנית" והשווה את הריחוק מהצבא לריחוק ממחלה מדבקת.

הרב קולדצקי פתח את דבריו בהבהרה כי "השמאלנים שונאים אותנו ורודפים אותנו בלי שום סיבה, בגלל קנאה ושנאה", אך הדגיש שהציבור החרדי "אוהב את כולם ומתפלל שיחזרו בתשובה שלמה".

הוא תיאר את החילונים כ"תינוקות שנשבו" ואמר שהם "מסכנים" אך עושים "עוול גדול בזה שמכניסים שנאה".

את ההסבר המרכזי למדיניות ההימנעות מהצבא השווה הרב למגבלות שהוטלו בתקופת הקורונה. "כמו שבקורונה התרחקנו כדי שלא להידבק, כך עכשיו צריך להתרחק מהחילוניות והאווירה של לגלוג בתורה ובמצוות - זו מחלה נוראה", הוא הסביר. "אם הבן שלי ישמע את זה, זה יצנן לו את כל היראת שמיים".

הרב התייחס להסכמה ההיסטורית עם ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, שנפגש עם החזון איש והבין את עמדת עולם התורה. לדבריו, בתחילה הותר לחרדים לעבוד במשגיחי כשרות ובתפקידי רבנות כי "לא היו בנות בתוך הגברים", אך "לצערנו עכשיו בנות משרתות יחד, אז זה גילוי עריות - ועל גילוי עריות נאמר בתורה יהרג ואל יעבור".

הרב תיאר מקרה של בחור שהתגייס למסגרת שנראתה כשרה, אך "פתאום העבירו אותו למסגרת אחרת, שמו אותו בתוך חברה חילונית. לא נותנים לו להתפלל במניין, לא נותנים לו ללכת לשיעור תורה. בפסח הוא היה רעב כי לא היה לו מה לאכול, אשתו רצתה להביא לו אוכל ולא הרשו לה".

בהתייחס למסגרות החרדיות בצבא, הרב קולדצקי היה נחרץ והשתלח: "מסגרת נפרדת זה שקר וכזב. אני יודע בפירוש מכמה חיילים - גם גילוי עריות גם אוכל גם תפילות גם לימוד, הכל בצורה הכי גרועה שיכולה להיות. הם בדווקא מפלגים את הבחורים החרדים כדי שלא יוכלו להתארגן ולעמוד על הזכויות שלהם".

יש לציין כי מדובר בקול רדיקאלי בחברה החרדית וכי קהילות חרדיות רבות אחרות סבורות כי ישנן מסגרות צבאיות הולמות לאברכים חרדים נשואים.