תיעוד מתקיפת תשתיות של חיזבאללה דובר צה"ל

צה"ל מעדכן הערב (רביעי) כי במהלך היומיים האחרונים תקפו כוחות אוגדה 91 בדרום לבנון בשילוב חיל האוויר וחטיבת האש, יותר מ-30 מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור נוספות השייכות לארגון הטרור חיזבאללה.

לאורך שעות הבוקר היום התרכזו המאמצים המבצעיים במרחבים ברעשית ושקרא שבדרום לבנון. חיל האוויר תקף כ-20 תשתיות שונות של הארגון, הכוללות מבנים צבאיים ומחסני אמל"ח.

בצה"ל מבהירים כי תשתיות אלו שימשו את חיזבאללה באופן ישיר לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים באזור ונגד יישובי הצפון, וכי השמדתן הסירה איום ממשי ומיידי.

הפעילות העצימה של אוגדה 91 מתמקדת במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. מטרת הכוחות היא לפרק את יכולות התקיפה והלוגיסטיקה שהקים הארגון בסמוך לגבול, על מנת להבטיח את שינוי המציאות הביטחונית עבור אזרחי מדינת ישראל.

בצה"ל מדגישים כי "ימשיכו לפעול במרחב קו ההגנה הקדמי להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל".