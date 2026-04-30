יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, תקף היום (חמישי) את יו"ר ש"ס אריה דרעי - וזכה למתקפת נגד של איש סיעתו ח"כ מיכאל מלכיאלי.

"אני רותח מזעם", אמר גפני בראיון לרדיו 'קול ברמה'. "הייתה החלטה שהולכים לאופוזיציה ומוותרים על תפקידים - וש"ס לא עומדים בזה. אנחנו עזבנו והם לא ויתרו. הם ממשיכים לנהל את המשרדים ואומרים בגלוי שהם בקואליציה".

בדבריו טען כי "ש"ס לא רוצה רבנים אשכנזים. ביקשתי מדרעי לשבת והוא בשום אופן לא מוכן".

בהתייחס לחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, כי מוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס לא יהיו זכאים עוד להעניק הטבת מס לתורמים, אמר גפני: "ההחלטה של היועמ"שית מצטרפת לרשימת החלטות שאין להן היגיון משפטי. לשום גוף שלא קשור לחרדים לא היו עושים דבר כזה. אני לא מבין איך ראש הממשלה משאיר את האישה הזאת בתפקיד, היא ממש אנטישמית. הוא צריך להוציא הודעה לא לשתף איתה פעולה, היא מפוטרת".

הוא הוסיף: "היועמ"שית לא מאמינה בלימוד תורה, היא לא מעוניינת בממשלה הזאת, היא לא מסתירה את עמדתה, היא רוצה שלא תהיה לנו זכות הצבעה. זה יגיע".

ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס הגיב למתקפה של גפני על דרעי: "בזמן שאתה מפרסם שקרים, אתה שוכח אמת ועובדות. בינתיים חבר הממשלה החרדי היחיד בישראל שמכהן בתפקיד הוא חבר במפלגתו של גפני. בינתיים יו"ר הוועדה היחיד לשעבר שנשאר בלשכתו ויושב בחדר של יו"ר ועדת הכספים הוא גפני. קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים".

מלכיאלי המשיך: "אתה גפני התעוררת רק כשהתאמצת ובאת לכנסת ב-1 בלילה כדי להילחם ולהתנגד להעברת תקציבים רבים לבניית מקוואות ברחבי הארץ. בחסדי שמיים לא הצלחת ובסיוע מלמעלה הצלחנו לחזק משמעותית את כל מערך המקוואות בישראל".

"תנועת ש"ס שמקבלת הוראות והנחיות אך ורק ממועצת חכמי התורה תמשיך להוביל את הנושאים העקרוניים", הוא סיכם. "עצוב וכואב שבזמן שעולם התורה בסכנה וחבריך פועלים לצידנו כדי לדאוג לצרכים של הציבור, אתה מוצא זמן להתנגח ולחפש כותרות".