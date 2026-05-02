מסיבת יום ההולדת של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתקיימת הערב (מוצאי שבת) במושב אמונים שבמועצה האזורית באר טוביה.

באירוע משתתפים השרים ישראל כ"ץ, יואב קיש, שלמה קרעי ואלי כהן לצד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ובכירים בליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר לבן גביר במהלך האירוע ובירך אותו. השר קרעי אף ערך סיום מסכת במהלך המסיבה.

אילה בן גביר, רעייתו של השר, הביאה לו במהלך המסיבה עוגה כשעלייה חבל תלייה המסמל את חוק עונש מוות למחבלים שקידם.

בתוך כך, מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, נתן אור ירוק לקצינים הבכירים ביותר בארגון - חברי סגל הפיקוד הכללי להשתתף באירוע החגיגי.

באירוע נצפו מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשי פלד ומפקד המשמר הלאומי ניצב נחשון נגלר.

למרות האישור לבכירים, המפכ"ל הציב גבולות ברורים כדי למנוע מראית עין של השתתפות המונית של שוטרים באירוע.

פרשן חדשות 12 עמית סגל התייחס להנחיית המפכ"ל וכתב "השתתפות של קצין משטרה בכיר ביום הולדת המוני של שר אינה עילה להדחה ולא מעילה במדינה. היא פשוט סתם דבר מיותר, בעייתי, אצבע בעין, עירוב מקומם של פוליטיקה ומשטרה בזמן בחירות ועוד ועוד. רחמנות על מי שחושב שככה יתקדם בחיים".