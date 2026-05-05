מעמד ההדלקה של הציונות הדתית התקיים אמש בהילולת רשב"י במירון, בהובלת שורת רבנים בולטים וראשי מוסדות.

את האירוע הובילו הרב יהושע ויצמן, יו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, רב העיר צפת הרב שמואל אליהו וראש ישיבת "רועה ישראל" הרב דוד דודקביץ'.

בין המשתתפים במעמד היו נציגים מכלל גווני הציונות הדתית, רבני קהילות וראשי מוסדות חינוך. האירוע התקיים בצל ההגבלות על העלייה להר, כאשר המשתתפים הביעו את הקשר העמוק של הציבור כולו לציון הרשב"י גם מרחוק.

הרב שמואל אליהו התייחס לתחושת השליחות במעמד ואמר, "אנחנו פה מדליקים אש, אבל באמת רוצים להדליק אור ושמחה בלבבות של כל עם ישראל". הוא הוסיף כי הנוכחים חשים כנציגים של כל מי שנותר בביתו אך ליבו נמצא במירון.

לדברי הרב אליהו, המטרה המרכזית של המעמד היא חיזוק הרוח והאמונה בקרב העם בתקופה זו. "אנחנו כאיש אחד בלב אחד רוצים להוסיף אור, להוסיף אמונה, להוסיף שמחה, להוסיף ברכה", סיכם הרב את דבריו במהלך ההדלקה.

ערוץ 7 ליווה את מעמד ההדלקה ושוחח עם הרבנים והמשתתפים על המשמעות המיוחדת של התפילה וההדלקה בשנה זו. המשתתפים הדגישו את החשיבות שבשמירה על מסורת ההדלקה במירון, המאחדת את כלל חלקי הציבור סביב דמותו של התנא.