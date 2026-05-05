סא"ל במיל' הרב הלל הורביץ, רב ר"מ 2, השתתף במעמד הדלקת הציונות הדתית בהילולת רשב"י במירון. הרב הגיע יחד עם אימהות של פצועי המלחמה המאושפזים ועם מספר פצועים, במטרה לשאת תפילה בציון התנא.

"אנחנו זוכים לעלות לציון של רבי שמעון כאן במירון, בימים גדולים וקדושים שעם ישראל נמצא בהם בתקופה מאתגרת", אמר הרב הורביץ בשיחה עם ערוץ 7. הוא ציין כי הגעתו עם המשפחות נועדה להעתיר תפילה לישועת עם ישראל ולנחמת המשפחות השכולות.

הרב הביע תקווה כי בזכות הרשב"י תישלח רפואה שלמה לכל הפצועים המאושפזים במחלקות השונות. לדבריו, המעמד במירון מחזק את המשתתפים באמונה, באהבת השם ובמסירות נפש, המהווים עמודי תווך עבור הציבור בתקופה זו.

בהמשך דבריו התייחס הרב למסירות הנפש המופגנת בשדה הקרב על ידי רבבות לוחמים ובני משפחותיהם. הוא הדגיש כי נכונותם לחרף את הנפש למען עם ישראל היא המשך ישיר למסורת התפילה והגבורה של דורות קודמים.

הרב הורביץ סיכם בקריאה לעורר רחמי שמיים לגאולה שלמה ולניצחון קרוב על כל אויבי ישראל. הוא ציין כי תפילות הצדיקים יחד עם תפילות החללים הקדושים הנמצאים תחת כיסא הכבוד, יובילו לישועה הגדולה לה מייחל העם.