מפקד חיל האוויר היוצא, אלוף תומר בר, נשא נאום פרידה בטקס חילופי מפקד חיל האוויר, בו סיכם את תקופת כהונתו והתייחס לאירועי המלחמה ולכשלי השבעה באוקטובר. האלוף עומר טישלר נכנס היום לתפקיד מפקד חיל האוויר.

לדבריו, "לפני מעל לארבע שנים לא יכולתי לדעת איזו כהונה סוערת, מאתגרת, כואבת, מרגשת, מלאת תהפוכות ואירועים היסטוריים זו תהיה".

בר הדגיש כי מדובר היה ב"קדנציה של מלחמה", ואמר, "מלחמה על חיינו כמדינה יהודית, ריבונית שבה היה חיל האוויר בליבת יכולותיו של צה"ל". הוא הוסיף כי כלל משרתי החיל "נלחמו כמו אריות - ואני מאוד גאה על כך".

הוא התייחס לתקופת הסרבנות בימי הרפורמה המשפטית: "בראשית כהונתי היינו בעין הסערה החברתית... שרטטנו את קו הגבול הברור שבין פוליטיקה והשפעה לבין ניקיון צה"ל". בר הדגיש את הסכנה שעמדה בפני החיל באותה תקופה ואמר, "היינו רחוקים רק כפסע מערעור יסודותיו של חיל האוויר". הוא ציין כי למרות זאת, הצליחו לשמור על כשירות ולכידות, במיוחד עם פרוץ המלחמה.

בהתייחסו לשבעה באוקטובר אמר, "השבעה באוקטובר היה האסון הגדול ביותר שחווינו מאז השואה. לא היינו שם עבור האזרחים. זה קרה במשמרת שלי". עוד ציין, "צה"ל כולו כשל באותו הבוקר. החיל הופתע, הופתענו כולנו".

תומר בר בגיחתו המבצעית האחרונה צילום: דובר צה"ל

לדבריו, מרגע תחילת האירועים, "מהשעה 06:29 פעלנו מיד למימוש משימותינו... לראשונה בתולדות חיל האוויר, המשימה שלנו הייתה להגן על אזרחי המדינה כשהמלחמה מתחוללת בתוך שטח המדינה". הוא הוסיף כי מערך ההגנה האווירית יירט מאות טילים וכי לוחמי היחידות "הסתערו בגבורה", אך ציין כי "זה לא הספיק".

בר התייחס גם למאמצים להשבת החטופים ואמר כי מדובר ב"צו יהודי-ישראלי - לא משאירים אף אחד מאחור". הוא ציטט את המשוררת עידית ברק, "מחשבות על החטופים רודפות אחריי ללא הרף... אין לי אוויר".

בהמשך ציין כי חיל האוויר ביצע תחקיר מעמיק לאירועי המלחמה, "שאלנו את עצמנו שוב ושוב - איך יכולנו להיות טובים יותר... הסקנו מסקנות והפקנו לקחים". לדבריו, החיל מיישם כיום את הלקחים וממשיך לפעול "כתף אל כתף" עם כוחות היבשה.

בהמשך דבריו קרא להקמת מנגנון בדיקה חיצוני לאירועי השבעה באוקטובר ואמר, "ברור לכל, כי התמונה השלמה תתברר רק אחר עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית".

לקראת סיום הודה למשרתים, למפקדים ולבני משפחתו, ואמר, "הענקתם לי עוצמות בלתי רגילות... אני מצדיע לכולכם". את דבריו חתם באמירה, "אני אוהב את מדינת ישראל. זכיתי להיות בין שומריה, ככה פשוט. וזה כל כך הרבה".

תומר בר בקבלת כנפי הטיס מראש הממשלה יצחק שמיר צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בטקס חילופי מפקד חיל האוויר: "צה"ל, על כל מערכיו, משמר כוננות גבוהה. אנחנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי; מוכנים להגיב בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה כנגד ישראל".

הוא פנה לחיילים: "פיתחתם יכולות חדשות בהגנה ובהתקפה; מיסדתם שיתוף פעולה צמוד וחסר תקדים עם שותפינו האמריקאים, המצאתם טכניקות ללחימה, לעליונות אווירית ולהשמדת מערכי טק"א ודיכוי מערכי טק"ק - הותרתם את אויבינו פְּעוּרי פה, והפשטתם אותם ממרבית יכולותיהם. זהו הסטנדרט של זרוע האוויר הישרְאלית. זהו הסטנדרט שלך תומר".