כ-60 בני ובנות נוער מקדומים, נציגי כלל תנועות הנוער ביישוב, השתתפו הלילה במבצע נרחב לאורך כביש 55.

במהלך המבצע, נתלו כ-200 דגלי ישראל משני צידי הכביש בין הכפר פונדוק לכניסה לקדומים.

בתדרוך שקדם ליציאה לשטח, הזכיר ראש המועצה לנוער את שמות הנרצחים בפיגועים שאירעו לאורך הציר, בין פונדוק לקדומים, היכן שנתלו הדגלים.

במועצה אומרים כי הפרויקט, שבוצע בשעות הלילה, נועד להפגין גאווה יהודית ועצמאות לקראת יום שחרור ירושלים ויהודה ושומרון, וכן לרגל שנת היובל להקמת קדומים וההתיישבות בשומרון.

הרעיון נולד בעקבות תגובות של תושבים לאחר פיגוע קודם בפונדוק, אז פתחה המועצה את המתחם שלה במקום והציבה בו דגלים. התושבים העידו כי הדגלים מחזקים את תחושת הביטחון וגורמים להם להרגיש "בבית" כבר בדרך ליישוב. מטרת המבצע הנוכחי היא להמחיש כי הכביש הוא חלק בלתי נפרד מהמרחב של היישוב בפרט, ושל ארץ ישראל בכלל.

היוזמה נולדה מתוך השטח. במהלך מבצע 'שאגת הארי', התקיימה פגישה בין נציגי הנוער לראש המועצה, עוזאל ותיק, במהלכה דנו המשתתפים בדרכים להגברת המעורבות החברתית. הנוער העלה את הרעיון "לצבוע את המרחב בדגלי כחול-לבן", וראש המועצה עודד אותם ליזום, תוך הבטחה שהמועצה תספק את המעטפת הנדרשת כדי להוציא זאת לפועל.

ותיק, שליווה את המבצע בשטח, מסר: "להורי קדומים יש בנים ובנות תותחי-על. לצד הביטחון הממשי שהצבא מספק, אנחנו פעלנו הלילה לחזק את תחושת הביטחון בקרב תושבי קדומים ושאר הנוסעים בכביש. תפיסת העולם שלי היא שעלינו לעודד את הנוער לחלום בגדול ותפקידנו הוא לסייע להם להפוך את החלומות למציאות. בשיחת הסיכום הודיתי לנוער על עבודה יפהפייה שבוצעה בזמן שיא, וביקשתי מהם שיביאו עוד יוזמות ציוניות מתוך השטח. אנו עומדים בפני אתגרים התיישבותיים נוספים בקרוב, ואנחנו נצטרך את ההירתמות והכוחות הגדולים שלהם".

המבצע המורכב התנהל בסדר מופתי ובזמן שיא, תחת אבטחה וליווי צמוד של כוחות הצבא. מצד המועצה ליוו את הפרויקט מנכ"ל המועצה תומר דואני, מנהל הנוער הראל ברק, רכזי ורכזות הנוער, קב"טית המועצה אביה שבו וצוות מחלקת הביטחון. כמו כן, מחלקת שפ"ע של המועצה דאגה לרכישת והכנת הציוד הנדרש מבעוד מועד.

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות