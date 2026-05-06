ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו הערב (רביעי) כי צה"ל תקף בביירות את מפקד כוח רדואן מאלכ בלוט בארגון הטרור חיזבאללה, במטרה להביא לסיכולו.

על פי דיווחים במקום בו בוצע החיסול שהה גם סגנו של המפקד. דיווח נוסף מעלה כי ספינה של חיל הים שיגרה שלושה טילים לדירה בבניין בשכונת חארת חריכ בדאחייה.

בהודעה המשותפת נמסר כי התקיפה בוצעה בהתאם לאישורם של ראש הממשלה ושר הביטחון. לדבריהם, מחבלי כוח רדואן, שבראשם עמד המפקד שהותקף, היו אחראים לירי לעבר יישובים ישראליים ולפגיעה בחיילי צה"ל. עוד נמסר כי "לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח".

בהודעה הדגישו נתניהו וכ"ץ כי ישראל תמשיך לפעול נגד מי שפוגע באזרחיה ובחייליה. "הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון - כך עושים וכך נעשה", נמסר.

גורם ישראלי בכיר הוסיף "הדרג המדיני הנחה את צה"ל לחסל את מפקד כוח רדואן בביירות. הפעולה נעשתה באופן כירורגי במסגרת מדיניות ממשלת ישראל לסיכול איומים מתהווים. ממפקדת חיזבאללה שהותקפה יצאו הנחיות להפרות של הפסקת האש שתקפו ופגעו בכוחותינו ויישובינו".

צה"ל הודיע מוקדם יותר כי חייל מכוח של גדוד 9 נפצע באורח קשה היום בכפר נאקורה שבדרום לבנון כתוצאה מהפעלת רחפן נפץ של חיזבאללה על הכוח.

קודם לכן נמסר כי שני לוחמים נפצעו באורח בינוני וקל בדרום לבנון. בהודעת הצבא נכתב כי שני הלוחמים נפגעו מרחפני נפץ ורקטות שארגון חיזבאללה שיגר לעבר הכוחות, אשר פועלים בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.