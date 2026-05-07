נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (חמישי) למגעים עם איראן ואמר כי הוא מעריך שהמלחמה תסתיים במהירות.

"כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד - אסור לנו לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני", אמר טראמפ בעצרת טלפונית למועמד הרפובליקני למושל ג'ורג'יה, ברט ג'ונס.

לדבריו, "רוב האנשים מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה יסתיים במהירות".

מוקדם יותר אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן כי לאחרונה התקיימו "שיחות טובות" עם איראן, והוסיף כי מנהיגיה רוצים "נואשות" להגיע להסכם והסכימו שלא להחזיק בנשק גרעיני.

"הם רוצים מאוד להגיע להסכם. נראה אם נגיע לשם. אם נגיע לשם, אסור שיהיה להם נשק גרעיני. זה פשוט מאוד", אמר טראמפ.

הוא ציין כי לאיראן "היה צי עם 159 ספינות, ועכשיו כל ספינה מפוצצת לרסיסים ושוכבת בקרקעית המים. היה להם חיל אוויר, המון מטוסים, ועכשיו אין להם אף מטוס. אין להם הגנה אווירית. לא נשאר להם שום מכ"ם. הטילים שלהם הושמדו ברובם. נשארו להם כמה. יש להם כנראה 18, 19 אחוזים, אבל זה לא הרבה בהשוואה למה שהיה להם. וכל המנהיגים שלהם מתים. אז אני חושב שניצחנו".

"עכשיו אנחנו צריכים להשיג את מה שאנחנו צריכים להשיג. אם לא נעשה זאת, נצטרך לעשות צעד גדול נוסף קדימה. אבל עם זאת, הם רוצים להגיע להסכם. היו לנו שיחות טובות מאוד ב-44 השעות האחרונות, וזה מאוד אפשרי שנגיע להסכם", אמר טראמפ.

הוא הדגיש שוב כי "לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. ולא יהיה לה. והם הסכימו לכך, בין היתר".

בתוך כך, רשת CNN דיווחה הלילה מפי "גורם אזורי" כי איראן צפויה למסור היום את תשובתה למתווכות בנוגע להצעה האמריקנית לסיום המלחמה.

לפי הדיווח, טהרן בוחנת את ההצעה שהוגשה על ידי ארה"ב, והגורם ציין כי שני הצדדים "מתקדמים לקראת הסכם לסיום המלחמה".