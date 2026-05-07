תיעוד: כך חוסל מפקד כוח רדואן בביירות צילום: דובר צה"ל

צה"ל אישר הבוקר (חמישי) כי בתקיפה ממוקדת אתמול חוסל אחמד ע'אלב בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה בדרום לבנון.

בלוט חוסל בתקיפה בלב הדאחייה בביירות, מעוז חיזבאללה, שבו ניסה לנהל את מאמצי השיקום של היחידה. הוא נחשב לאחד מעמודי התווך של 'כוח רדואן' מזה שנים. הוא כיהן כראש מערך המבצעים של היחידה והיה המוח המבצעי מאחורי בניית הכוח, האימונים וההיערכות לפלישה קרקעית לשטח ישראל.

במהלך חודשי הלחימה האחרונים, בלוט פיקד ישירות על מחבלי רדואן בדרום לבנון והכווין עשרות פיגועים, כולל מארבי נ"ט קטלניים והפעלת זירות מטענים נגד כוחות צה"ל המתמרנים.

המחבל שחוסל היה אמון על הניסיון לשקם את היחידה לאחר הפגיעות שספגה מתחילת המלחמה, תוך דגש על שימור "תוכנית כיבוש הגליל" - תוכנית הדגל של חיזבאללה לפלישה המונית ליישובי הצפון.

בצה"ל מדגישים כי חיסולו של בלוט מהווה פגיעה קשה בשרשרת הפיקוד של היחידה, הפועלת במימון ובהכוונה ישירה של משטר הטרור האיראני.

מתחילת הפסקת האש בלבנון, חוסלו יותר מ-220 מחבלים ומפקדים מארגון הטרור חיזבאללה. רק בשבוע האחרון חוסלו למעלה מ-85 מחבלים.

בנוסף לחיסול מפקד יחידת 'כוח רדואן, חוסלו מחבלים מרכזיים נוספים במסגרת התקיפות ובהם: מחמד עלי בזי - מפקד מחלקת המודיעין של יחידת נצר בשנים האחרונות וחסין חסן רומאני - אחראי הגנה אווירית בחיזבאללה.