תיעוד מהפעילות דוברות המשטרה

מסתערבי מג"ב איו"ש, בהכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי, פעלו במהלך השבוע האחרון במספר מוקדים ביהודה ושומרון לסיכול תשתיות טרור ומעצר מבוקשים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.

בתחילת השבוע פעלו הכוחות בכפרים דורא ודיר אל-אסל שבמרחב חטיבת יהודה. במהלך המבצע, נכנסו המסתערבים לכפרים באופן סמוי וביצעו סגירה מהירה על המבנה בו שהה אחד החשודים.

החשוד, המשרת כשוטר ברשות הפלסטינית וחשוד בתכנון פיגוע, הבין כי הוא מכותר והסגיר את עצמו לכוחות. באותו הלילה נעצר חשוד נוסף במרחב, פעיל דאעש, אשר על פי החשד תכנן אף הוא להוציא אל הפועל פיגוע טרור.

בפעילות נוספת שנערכה הלילה במחנה הפליטים אסכר שבשכם, הגיעו המסתערבים למרחב בצורה סמויה, בזמן שכוחות גלויים ביצעו סגירה על המבנה בו שהה מבוקש שלישי.

החשוד, שהיה מעורב בעבר בפעילות טרור ונעצר בעבר על ידי כוחות הביטחון, בחר להסגיר את עצמו לאחר שהבין כי כותר על ידי הלוחמים.

כלל החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי לצורך חשיפת תוכניותיהם ומניעת פגיעה באזרחים.

מהמשטרה נמסר כי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול טרור ולשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל בכל הגזרות.