מרדף של רחפן אחרי מחבל דובר צה"ל

כוחות אוגדה 146 ממשיכים לפעול להסרת איומי טרור במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון.

במהלך פעילות ממוקדת בשבוע האחרון, חוסלו כ-20 מחבלי חיזבאללה שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. החיסולים בוצעו על ידי חיל האוויר בהכוונת הכוחות הפועלים בשטח.

במסגרת הפעילות ההנדסית, כוחות האוגדה בשיתוף לוחמי יחידת יהל"ם איתרו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-30 מטרים במרחב לבונה. לצד זאת, השמידו הכוחות למעלה מ-200 תשתיות צבאיות ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

במקביל, לוחמי חטיבה 401 ביצעו פשיטות ממוקדות על מפקדות חיזבאללה, שם איתרו מצבורים גדולים של אמצעי לחימה. בין היתר נתפסו נשקים, ווסטים, מחסניות וטילי נ"ט שהיו מוכנים לשימוש נגד כוחותינו.

בתיעוד יוצא דופן שהופץ מהשטח, נראה מרדף של רחפן חמוש בהכוונת כוחות חטיבה 226 אחר מחבל חיזבאללה. המרדף נמשך מספר שניות עד שהרחפן השיג את המחבל וחיסל אותו.

האמל"ח שנתפס דובר צה"ל