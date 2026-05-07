יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, דחה היום (חמישי) את עתירת מפלגת הליכוד נגד נפתלי בנט ומפלגת "בנט 2026".

העתירה הוגשה בעקבות פרסום ברשתות החברתיות המציג את מינויו של ניצב (בדימוס) עמי אשד לתפקיד האחראי על טוהר הבחירות מטעם המפלגה, כשהוא לובש מדים ומצדיע.

בליכוד טענו כי מדובר בשימוש אסור בנכסי ציבור, ובכלל זה המוניטין של קצין בכיר ומדי המשטרה, לצורכי תעמולת בחירות, בניגוד לחוק. העותרת ביקשה להסיר את המודעה ולהטיל קנס כספי על המשיבים.

השופט סולברג דחה את הטיעונים וקבע כי המוניטין המקצועי של אדם שייך לו עצמו ואינו נכס של הציבור. "קנה שם טוב - קנה לעצמו", ציין השופט בהחלטתו. עוד נקבע כי התמונה אותרה בחיפוש חופשי ברשת ולא הוכח שצולמה על ידי גוף ציבורי כמו לע"מ.

בנוסף, הדגיש השופט כי הכיתוב הנלווה הבהיר במפורש שמדובר בניצב בדימוס, וכי המינוי מבוסס על כישוריו האישיים. באשר לדרישה לקנס, הובהר כי ליו"ר ועדת הבחירות אין סמכות להטיל קנסות לפי חוק העונשין.

בעקבות דחיית העתירה, חויבה מפלגת הליכוד בתשלום הוצאות בסך 10,000 ש"ח לנפתלי בנט ומפלגתו. השופט בחר שלא לפסוק הוצאות לטובת משטרת ישראל, זאת בשל איחור בהגשת תגובתה לתיק ללא הסבר מניח את הדעת.