סדרה של פיצוצים מסתוריים הרעידו הערב (חמישי) את אזור מצר הורמוז ודרום-מזרח איראן, כאשר במוקד האירועים עומדים נמל בנדר עבאס והאי האסטרטגי קשם.

גורם אמריקני אישר כי צבא ארה"ב תקף יעדים באזורים אלו. רשת "פוקס ניוז" ציטטה בכיר אמריקני שהבהיר כי "לא מדובר בחידוש של המלחמה", אלא ככל הנראה בפעולה נקודתית בתגובה לאירועים במרחב הימי.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה כי שלוש משחתות אמריקניות הותקפו על ידי חיל הים האיראני ליד מיצר הורמוז, וכעת נסוגות לכיוון ים עומאן.

הדיווחים החלו לזרום מוקדם יותר הערב מסוכנות הידיעות האיראנית "פארס", שדיווחה בתחילה על פיצוצים עזים שמקורם אינו ידוע.

זמן קצר לאחר מכן, ניסתה סוכנות "תסנים" להרגיע את הציבור וטענה כי מדובר ב"פעילות יזומה" של משמרות המהפכה שנועדה להזהיר ספינות ממעבר בלתי מורשה במצר.

אולם, הגרסה הרשמית השתנתה במהירות כאשר "פארס" עדכנה על "חילופי אש בין הכוחות האיראניים לאויב", ודיווחה כי רציף בהמן באי קשם נפגע.

כעבור דקות נוספות סוכנות "תסנים" הצביעה על מעורבות אפשרית של איחוד האמירויות, וטענה כי קיימים סימנים ל"פעולה עוינת" מצידה באזור הרציף שנפגע.

גורמים באיראן הזהירו כי אם המידע יאומת, איחוד האמירויות "תשלם את המחיר". במקביל, דיווחו כלי תקשורת באיראן כי מערכות ההגנה האווירית בבנדר עבאס הופעלו והפילו שני כטב"מים עוינים.

במקביל למתרחש בדרום, נרשמה דריכות גם בבירה טהרן. ערוצים המזוהים עם המשטר הפיצו תיעוד של "חפץ בלתי מזוהה" הטס בשמי העיר, מה שהגביר את החשש מפני מתקפה רחבה יותר או חדירת כלי טיס.

המתיחות מגיעה בשיאו של מצור אמריקני על נמלי איראן, ובזמן שהמשטר בטהרן בוחן הצעה אמריקנית להמשך הפסקת אש, מה שהופך את חילופי האש הלילה לרגישים ונפיצים במיוחד.