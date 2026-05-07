המועצה האזורית בנימין קיימה השבוע לראשונה בישראל האקתון בינה מלאכותית ברשות מקומית, במסגרת "שבוע הבינה המלאכותית" שנערך לעובדי המועצה.

במשך שבוע שלם השתתפו עובדי המועצה בהרצאות, סדנאות והכשרות מקצועיות שנועדו להטמיע את כלי הבינה המלאכותית בעבודת המועצה ובשירות לתושב.

שיאו של השבוע היה היום (חמישי) באירוע האקתון ייחודי, שבו צוותי עובדים פיתחו פתרונות חדשניים לאתגרים מוניציפליים בתחומי השירות לתושב, ניהול מידע, התייעלות ארגונית והיערכות לחירום. את השבוע הוביל מנהל מטה של המועצה, מכוח אחריותו להוביל את הארגון קדימה.

בין היתר עמלו המשתתפים על פיתוח מערכת לניהול מידע ותמונת מצב בזמן חירום, לצד מערכת חכמה לשיפור המענה והשירות לתושב.

האקתון לא הסתיים רק בהצגת רעיונות. הצוותים התייצבו בפני צוות שופטים מקצועי בראשות שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל וראש המועצה ישראל גנץ, אשר הכריע על המיזמים הזוכים. הפרויקטים שנבחרו יקבלו תקציב וליווי מקצועי להמשך פיתוח והטמעת המערכות בפועל. במועצה מדגישים כי המטרה היא לייצר פתרונות אמיתיים שישפרו את עבודת המועצה ואת השירות לתושבים, ולא להסתפק ברעיונות תיאורטיים בלבד.

גמליאל אמרה: "ממש כיף לבוא לפה, וזו זכות גדולה, ישראל, לעבוד איתך, באמת זכות עצומה. בינה מלאכותית זאת המהפכה של העשור, אם לא המהפכה של המאה. הייתה פה בהאקטון פעילות ענפה לאורך כל השבוע, וזה ממש מרגש לראות את ההטמעה של הדברים הלכה למעשה. אני רוצה קודם כול לברך את היוזמה הברוכה הזאת ועל כך שעשיתם פה את התחרות הזו. זכיתם כבר בעצם זה שלקחתם חלק בתחרות. יישר כח!".

גנץ אמר: "הבינה המלאכותית משנה כבר היום את הדרך שבה העולם עובד, מנהל ונותן שירות. אנחנו בבנימין מבינים שהמהפכה הזו מתרחשת עכשיו, ולכן בוחרים להיות בחזית ולא להישאר מאחור. האחריות שלנו היא להיערך לעתיד כבר היום, ללמוד את הכלים החדשים ולהטמיע אותם בצורה חכמה לטובת התושבים".

עוד הוסיף גנץ: "המטרה שלנו אינה טכנולוגיה לשם טכנולוגיה, אלא יצירת שירות ציבורי טוב יותר. באמצעות הכלים החדשים נוכל לתת לתושב שירות מהיר, יעיל ומדויק יותר, לייעל תהליכים, לחסוך בזמן ובמשאבים ולשפר את המענה גם בשגרה וגם בשעת חירום. בנימין הייתה ותמשיך להיות רשות מובילה ופורצת דרך במדינת ישראל".

מנכ"ל המועצה, שוקי סט, אמר: "העולם משתנה והטכנולוגיה דוהרת קדימה, ואנחנו במועצת מטה בנימין לא רק מדביקים את הקצב אלא בוחרים להוביל אותו. שבוע הבינה המלאכותית נועד לרתום את הכלים המתקדמים בעולם כדי להפוך את המועצה ליעילה, חדשנית וטובה יותר עבור התושבים".

במועצה מציינים כי שבוע הבינה המלאכותית והאקתון הם חלק מתהליך רחב של חדשנות והתחדשות ארגונית, שנועד להתאים את עבודת המועצה לעולם המשתנה ולקדם שירות ציבורי מתקדם, יעיל ואיכותי יותר עבור תושבי בנימין.