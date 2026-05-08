נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שישי) בשיחה עם כתבים כי ארצות הברית עדיין מנהלת משא ומתן עם איראן, למרות חילופי האש באזור מצר הורמוז.

עוד ציין טראמפ כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא להוציא לפועל את "פרויקט חירות", שעליו הכריז לצורך ליווי ספינות אל מחוץ למצר, כל עוד השיחות נמשכות.

"אנחנו מנהלים משא ומתן עם האיראנים. כפי שבוודאי שמעתם, לקחנו את שלוש המשחתות שלנו והעברנו אותן דרך כמה דברים די גדולים היום, וכיסחנו אותם לגמרי", אמר טראמפ בהתייחסו לחילופי האש עם איראן.

"המשחתות לא נפגעו בשום צורה. האנשים לא נפגעו, אבל הם ירו עלינו ואנחנו ירינו עליהם בחזרה. כוח האש שלנו היה חזק הרבה יותר משלהם, והם כיסחו אותם לגמרי", הוסיף.

טראמפ ציין גם כי ההצעה האמריקנית שנועדה לסיים את הסכסוך עם איראן הייתה רחבה יותר מ"מסמך של עמוד אחד".

"זו הצעה שבעיקרה אומרת שלא יהיה להם נשק גרעיני, שהם הולכים למסור לנו את האורניום המועשר ועוד הרבה דברים אחרים שאנחנו רוצים", אמר טראמפ לכתבים.

כשנשאל האם איראן הסכימה לכך, השיב טראמפ: "הם הסכימו. כשהם מסכימים זה לא אומר הרבה, כי למחרת הם שוכחים שהם הסכימו".

הוא הדגיש, "אנחנו לא עומדים לתת להם את הזכות להחזיק בנשק גרעיני. יש לכך אפס סיכוי, והם יודעים את זה והסכימו לזה. בואו נראה אם הם מוכנים לחתום על זה".

דבריו של טראמפ נאמרו כמה שעות לאחר שסדרה של פיצוצים מסתוריים הרעידו את אזור מצר הורמוז ודרום-מזרח איראן, כאשר במוקד האירועים עומדים נמל בנדר עבאס והאי האסטרטגי קשם.

גורם אמריקני אישר כי צבא ארה"ב תקף יעדים באזורים אלו. רשת "פוקס ניוז" ציטטה בכיר אמריקני שהבהיר כי "לא מדובר בחידוש של המלחמה", אלא ככל הנראה בפעולה נקודתית בתגובה לאירועים במרחב הימי.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה כי שלוש משחתות אמריקניות הותקפו על ידי חיל הים האיראני ליד מיצר הורמוז, וכעת נסוגות לכיוון ים עומאן.

צבא ארה"ב פרסם הודעה רשמית בנושא ואמר כי כוחות איראניים תקפו שלוש ספינות מלחמה אמריקניות באמצעות טילים, כטב"מים וסירות תקיפה.

לפי ההודעה, אף אחת מהספינות האמריקניות לא נפגעה בתקיפה.

בצבא איראן האשימו כי ארה"ב הפרה את הפסקת האש והבטיחו כי "איראן תגיב בעוצמה וללא היסוס".

למרות האיומים מצד איראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לרשת ABC כי התקיפות באיראן היו "טפיחות של אהבה" והדגיש כי הפסקת האש עדיין בתוקף.

בהמשך כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social: "שלוש משחתות אמריקאיות ברמה עולמית חצו זה עתה, ובהצלחה רבה, את מצר הורמוז תחת אש. לא נגרם כל נזק לשלוש המשחתות, אך נגרם נזק כבד מאוד לתוקפים האיראנים. הם הושמדו לחלוטין יחד עם סירות קטנות רבות, שבהן הם משתמשים כדי להחליף את הצי שלהם, שנערף ראשו לחלוטין. הסירות הללו שקעו לקרקעית הים במהירות וביעילות. טילים נורו לעבר המשחתות שלנו, אך יורטו בקלות. גם רחפנים הגיעו - והושמדו באוויר. הם נפלו בצורה יפהפייה אל האוקיינוס".

הוא הוסיף: "מדינה נורמלית הייתה מאפשרת למשחתות הללו לעבור, אבל איראן איננה מדינה נורמלית. היא מונהגת בידי מטורפים, ואם הייתה להם הזדמנות להשתמש בנשק גרעיני - הם היו עושים זאת, ללא כל ספק. אבל לעולם לא תהיה להם ההזדמנות הזאת, וכפי שהכינו אותם היום, נכה בהם חזק הרבה יותר ובאלימות רבה הרבה יותר בעתיד, אם הם לא יחתמו על ההסכם שלהם - ומהר!" הוסיף.

"שלוש המשחתות שלנו, יחד עם הצוותים הנפלאים שלהן, ישובו כעת להצטרף למצור הימי שלנו, שהוא באמת ‘חומת פלדה’", חתם טראמפ את דבריו.