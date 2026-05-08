מאיר שמעוני, מנכ"ל משרד החינוך, שוחח עם ערוץ 7 בועידת החמ"ד שנערכה בירושלים תחת הכותרת "עולים קומה".

"אני נרגש להיות כאן בועידת החמ"ד הראשונה שבאה לחשוב, להרהר בנוגע לעתיד החמ"ד. עצם החשיבה והפתיחות לקבל ולשמוע זה מהלך ענק", אומר שמעוני.

הוא מוסיף "למרות האתגרים אני רואה נוער מצויין ואיכותי ועדיין הם ספגו כל מיני 'מכות' ועלינו לטפל גם בהיבטים הרגשיים וגם בלימודיים. אני מאמין שאם נעשה השלמה וחיזוק במיוחד בהיבטים הרגשיים החברתיים - נשדרג את הנוער שלנו והחוסן שלו ישפיע על החברה כולה".

נאומי ליברמן, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון במשרד, חושבת שהועידה היא נדבך חשוב לקידום החינוך. "הועידה היא האומץ להסתכל לאמת בפנים, בתקופה מאוד מורכבת מדינית, חברתית וחינוכית - ולפעמים לחשב מסלול מחדש. זה תהליך שכולם יוצאים ממנו נשכרים.

חנה ללוש, מנהלת אגף בכיר חינוך יסודי, מסכמת "המצב לא פשוט לאור האתגרים הרבים שהמדינה חווה. אנחנו במערכת החינוך עובדים מאוד על החלק של האקלים, החיבורים, השייכות והחוסן של הילדים בעת הזו. אנחנו מנסים לתת מעטפת חמה שתאפשר להם להתמודד עם האתגרים. יש לנו נוער מצויין שאנחנו צריכים אותם כלומדים. רואים איך המדינה חשובה להם".