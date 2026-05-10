הרבנית ד"ר לאה ויזל, ראש המדרשה בבר אילן וחברת מועצת חמ"ד, התראיינה לערוץ 7 במסגרת ועידת החמ"ד הראשונה בסימן "עולים קומה".

בדבריה אמרה כי יש צורך לעצור לרגע את המרוץ היומיומי ולחשוב כיצד בונים את הקומה הבאה של הציונות הדתית כתנועה רעיונית בעלת משנה סדורה.

ויזל הדגישה כי בעיניה לא מדובר בביקורת על העשייה שנעשתה עד כה, אלא בצורך בחשיבת עומק ובחשיבה אסטרטגית. "איך אנחנו יוצרים עמוד שדרה מעמיק וחיבור אמיתי לתורה, לא פשרה של פרווה אלא מאה אחוז תורה ומאה אחוז שאר התחומים שבאים מתוך חיבור לבית מדרש", אמרה.

בהתייחסה לנוער אמרה כי המחנכים צריכים להיות קרובים לעולמם של הצעירים, אך גם לשמש עבורם דמויות שמרימות ומכוונות. לדבריה, "הנוער לא צריך אותנו כחברים, יש להם חברים", והוסיפה כי יש לבנות תהליך חינוכי ארוך טווח הכולל לימוד, חוויה, מפגש ושיח.

עוד אמרה כי הנוער הוכיח את עצמו במהלך המלחמה בצורה מעוררת השראה. "אני חושבת שהנוער מבקש כנות והוכיח במלחמה שהוא עולה עלינו בכמה מונים. לראות איך היכולות והרצון להתנדב והמקומות הטובים שנמצאים שם באים לידי ביטוי".

ויזל סיפרה כי היא פוגשת רבות מבוגרות החינוך הדתי במסגרת עבודתה עם סטודנטיות, ומנסה לבנות עבורן מענה ארוך טווח. לדבריה, המטרה היא שבוגרות החינוך הדתי ישתלבו במקצועות שונים בחברה הישראלית תוך שמירה על חיבור לערכי הציונות הדתית ולחברה הישראלית כולה.

בנוגע למחלוקות בחברה הישראלית אמרה כי יש צורך במפגש אישי ובהיכרות ישירה בין קבוצות שונות. "כשאתה מכיר ומסתכל למישהו בלובן של העיניים אתה כבר לא מדבר בשנאה, אתה לא מדבר בסיסמאות", אמרה, והוסיפה כי גם במציאות של ויכוחים קשים על אופייה של המדינה חייבים לייצר כלי שיח ונקודות חיבור.