בג"ץ דן הבוקר (ראשון) בהרכב של חמישה שופטים בעתירות נגד הביקורת שמבצע מבקר המדינה על המחדלים שקדמו למתקפת חמאס בשבעה באוקטובר.

ח"כ אושר שקלים מהליכוד הגיע למקום כדי לחזק את המשפחות השכולות.

בראיון לערוץ 7 אמר שקלים, "הגעתי היום לבג"ץ כדי לחזק את המשפחות השכולות. לא יכול להיות שבדיון כאן ינסו למסמס את חקר האמת. אנחנו פה כדי שהאמת תצא לאור. אנחנו יודעים טוב מאוד שיש לאותם שופטים בגלימות המון מה להסתיר ועל מי לחסות, ולזה אנחנו לא ניתן".

לדבריו, "אנחנו רואים שיש כאן שוב דיון בחוסר סמכות וגם בניגוד לחוק של אותם שופטים. אם זה גם בנושא של המינוי של רומן גופמן לראש המוסד, על מי בדיוק סמכותכם לדון בעניין הזה? אתם פה פוגעים בביטחון המדינה, נקודה, והגיע הזמן להפסיק לנרמל את זה".

שקלים התייחס גם להצעת חוק שלדבריו עברה את ועדת השרים ונועדה לבטל את ועדות האיתור. "כל אותן ועדות האיתור רק מכשילות את ממשלות הימין, שעשו פה תרגיל לממשלות הימין משנת 1997 מאז פרשת ברון-חברון", אמר.

לדבריו, "לפי הצעת החוק שלי אנחנו נבטל את כל אותן ועדות מייעצות למינוי בכירים. יש ממשלה, הממשלה צריכה למנות, והיא סוברנית אך ורק למנות את אותם אנשים, זה הכול".

כשנשאל אם דוחות המבקר הם במקום ועדת חקירה ממלכתית, השיב, "לא, אנחנו רוצים שתהיה ועדה שתגיע לחקר האמת, ועדה שתהיה מוסכמת ותהווה קונצנזוס לכל העם. מה בסוף ייבחר, זה אך ורק הציבור רשאי ולא בית המשפט".

הוא מתח ביקורת על האפשרות של ועדת חקירה ממלכתית במתכונתה הנוכחית. לדבריו, "ועדת חקירה ממלכתית במתכונתה הנוכחית, שמערכת המשפט ממנה את חבריה, לא יכולה להיות, מכיוון שאותם שופטים הם אלה שצריכים להיות נחקרים".

"הגיע הזמן שיבינו את זה אותם שופטים, אותה מערכת משפטית שחמאה מרוחה על ראשה בכל התקופה האחרונה, בכל אותן 30 שנים האחרונות ולמעלה מכך. הם נרמלו את הסרבנות, התערבו בנושא של הוראות פתיחה באש ובעניינים מבצעיים, וגרמו לאירועי השביעי באוקטובר; חובת ההוכחה בעניין הזה היא גם עליהם, והם אלה שצריכים לעמוד לדין גם כן".