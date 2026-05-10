ציון דרך היסטורי נרשם במועצת בנימין עם הקמתה של חוות שיבולת סמוך ליישוב מבוא חורון.

מדובר בחווה ה-50 במספר במועצה, המצטרפת לעשרות נקודות תצפית ואחיזה הפרוסות במרחב. במועצה הבהירו כי המהלך נועד לייצר רצף ישראלי איתן ולמנוע השתלטות עוינת על אדמות מדינה.

מיזם החוות פועל בשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, החטיבה להתיישבות וצה"ל, במטרה להוות מענה אסטרטגי לניסיונות ההשתלטות של הרשות הפלסטינית.

מערך ההתיישבות בבנימין פועל כיום בשתי זרועות מתואמות הכוללות הקמת יישובים חדשים לצד חוות חקלאיות. החוות משמשות כחוליות מקשרות בין היישובים הקיימים ומחברות את לב הארץ לירושלים ולגוש דן.

במפת המועצה ניתן לראות כיום פריסה רחבה של חוות במערב בנימין, בגוש שילה ובמזרח המועצה. החוואים פועלים כ"שומרי הקרקע" באמצעות חקלאות ומרעה המבטיחים נוכחות קבועה בצירים ובנכסים אסטרטגיים. לצד פרויקט החוות המוסדר, פועלות בבנימין גם גבעות רבות שעלו לקרקע באופן עצמאי לאורך השנים.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, בירכה על המהלך ואמרה, "החוות הן הגיים-צ'יינג'ר של המערכה לתיקון נזקי אוסלו: הכלי הראשון במעלה באמצעותו מצליחה מדינת ישראל לשמור על אדמות המדינה, לתת מענה אפקטיבי למיזם ההשתלטות של הרש"פ, וגם לייצר שליטה בטחונית מרחבית ברחבי יו"ש. אני מצדיעה לחלוצי החוות, ורואה זכות גדולה וחובה גדולה לא פחות להעניק להם תמיכה ממשלתית".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הדגיש את חשיבות החוות כחגורת הגנה על מרכז הארץ, "בנימין פורצת דרך בתחום החוות וההתיישבות במרחב הפתוח. אנחנו גאים לסייע לחוות שמקשרות בין היישובים ומחברות את בנימין למדינת ישראל בקשר בל ינותק. מדי שבוע החוות מונעות טרור ופעילות פלילית, והמוות את חגורת ההגנה על מרכז הארץ. חייבים להבין - זה או אנחנו או צבא הטרור של הרשות, הזרוע הארוכה של איראן".