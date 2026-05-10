העיתונאי שלמה פיוטרקובסקי ספד לרב אריה שטרן ושיתף בזיכרון אישי שנותר חקוק בו מאז שנות לימודיו בישל"צ.

לדבריו, עבורו היה הרב שטרן בראש ובראשונה אביו של אשר, חברו הקרוב באותן שנים.

פיוטרקובסקי סיפר כי במהלך כיתה י"ב זכו התלמידים ל"בליץ" של שיחות ושיעורים מרבני ישיבת מרכז הרב, ובהם גם הרב שטרן. הוא תיאר את שיעוריו כמרתקים במיוחד, בזכות היכולת להפוך "סוגיה כאילו משעממת לאירוע למדני מרתק".

לדבריו, לצד החביבות והחום האנושי שאפיינו את הרב שטרן, זכור לו במיוחד רגע אחד שבו החליף את הטון הרגוע בתקיפות כמעט זועמת. הדבר התרחש לאחר שאחד התלמידים הזכיר אירועים שהתרחשו באותה תקופה.

פיוטרקובסקי ציטט את הרב שטרן אומר, "שואלים אותי הרבה פעמים מי תלמיד של הרב צבי יהודה. אני למדתי לא מעט שנים אצל הרב צבי יהודה ואני אגיד לכם מי לא היה תלמיד של הרב צבי יהודה". מיד לאחר מכן, כך כתב, הרים הרב שטרן את קולו ואמר, "מי שמחזיק במחלוקת, מי שהוא בעל מחלוקת, הוא לא תלמיד של הרב צבי יהודה".

לדבריו, הרב שטרן חזר על המשפט האחרון פעמיים, "בעוצמה, על סף כעס". הוא הוסיף כי אף שהדברים נאמרו לפני כ-28 שנים, עד היום הוא מסוגל כמעט לשמוע אותם בתוך מוחו.