ליאור קמינצקי, מוסיקאי יוצר ואיש חינוך, ויוזם התוכנית "גפן - צלילים של זהות, מסע בין תרבויות", התראיין לערוץ 7 במסגרת ועידת החמ"ד הראשונה בסימן "עולים קומה".

לדבריו, מטרת התוכנית היא לחזק את הזהות היהודית של התלמידים באמצעות מוזיקה והיכרות עם תרבויות שונות.

במהלך הוועידה הופיע קמינצקי יחד עם בתו אופרי, המנגנת בחליל צד. הוא סיפר כי בחר להגיע עמה כדי להעביר מסר על מקומה של המוזיקה גם בציבור הדתי ובבתי הספר של החמ"ד.

קמינצקי התייחס להבדל בין מוזיקה לרעש ואמר, "רעש זה לדעת לנגן, לדבר. מוזיקה זה לדעת מתי לא לדבר, מתי לא לנגן, איך לפעול יחד בהרמוניה". עוד הוסיף כי הוא מקווה שההופעה תסייע לחזק את ההקשבה בתוך הציבוריות הישראלית.

לדבריו, התוכנית שיזם יכולה להתאים לכל מגזר וציבור בישראל. "אני חושב שהתוכנית הזו היא ייחודית וחשובה, כי היא שמה דגש לא רק על מי שאני, אלא גם האפשרות להקשיב לאחר מבלי לוותר על הזהות שלי. אני מביא את היהדות באמצעות המוזיקה", אמר.

בהמשך הריאיון נשאל על תופעות האלימות בקרב בני נוער ועל האפשרות שמוזיקה יכולה לסייע בהתמודדות עמן. קמינצקי השיב כי המוזיקה מלמדת את האדם להקשיב לאחר ולעבוד בהרמוניה, ולא רק לשים את עצמו במרכז.

עוד אמר כי למוזיקה יש כוח להעניק תקווה ומשמעות. "המוזיקה בהחלט יכולה להציל חיים של אדם, כי זה משהו שנותן תקווה, זה נותן שמחה וזה נותן גם משמעות", אמר.

בהמשך, הרב אריאל אליהו, יו"ר איגוד רבני הקהילות, התראיין לערוץ 7 במסגרת הוועידה ושיבח את הנהגת החמ"ד ואמר כי מדובר במהלך משמעותי של חשיבה ותכנון לעתיד מערכת החינוך.

לדבריו, "עם ישראל הוא דור ניצחון", ולכן יש צורך להסתכל קדימה גם בעולם החינוך כפי שנעשה בתחומי ההייטק והכלכלה. הוא ציין כי ראש החמ"ד יוני סמורי וצוותו בחרו לקיים למידה משותפת מתוך רצון להבין את האתגרים והכוחות הגדולים שקיימים בקרב התלמידים.

הרב אליהו הדגיש כי הוועידה מאגדת מחנכים מסוגים שונים מתוך אמונה ביכולת להצליח. "מרגישים את האורות האלה, מרגישים את האתגרים האלה, ואנחנו יושבים פה ועושים למידה משותפת מכל סוגי המחנכים מתוך אמונה גדולה בכוח של הנוער", אמר.

בהמשך הריאיון נשאל על האתגר המרכזי של מערכת החינוך והשיב כי הנוער כיום "מחובר יותר והוא רוצה יותר". לדבריו, האחריות של המורים והמחנכים היא קודם כל להאמין בתלמידים ולהציב בפניהם ציפיות גבוהות.

עוד אמר כי ככל שהחומר הלימודי נעשה מורכב יותר, כך גם היכולות של בני הדור גדלות. "כל דור נהיה יותר חכם מהדור הקודם בכמה אחוזים, אז זה אומר שאנחנו צריכים להיות עוד יותר טובים בשביל לתת מענה לנוער", אמר.

גם הרבנית ד"ר חנה קטן, נשיאת המרכז למשפחה במכללת אורות ישראל, התראיינה לערוץ 7 במסגרת ועידת החמ"ד. בדבריה הדגישה את חשיבות העשייה החינוכית ואת הצורך לחזק את מעמד אנשי החינוך בישראל.

"החינוך בעיניי זה השליחות הכי הכי גבוהה. זה לגעת בנשמות, זה לעצב את הרוח", אמרה. לדבריה, הקומה הגבוהה שניכרת כיום בקרב בני הנוער היא תוצאה של שנים רבות של השקעה חינוכית ועבודה מתמשכת.

הרבנית קטן קראה להביא לשדה החינוך את הכוחות האיכותיים ביותר ולהעניק למורים ולמחנכים תמריצים, חיזוק והערכה. היא הציעה לעודד תלמידים בעלי נטייה לחינוך כבר בבתי הספר, וכן לפנות למדריכים בתנועות הנוער ולאנשים בגיל השלישי כדי לגייסם לעשייה החינוכית.

לדבריה, יש צורך לחשוב מחוץ לקופסה ולא להישאר בתבניות הקיימות. "הדור דורש משהו גדול יותר, מרתק יותר, מעניין יותר, מסקרן יותר, גבוה יותר", אמרה.

עוד הוסיפה כי היא מאמינה ביכולת של הנהגת החמ"ד לקדם את מערכת החינוך. "אני מאמינה שבאמת החמ"ד היום יכול לקדם את החינוך למקום עוד יותר גבוה", אמרה.