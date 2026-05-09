ועידת החמ"ד הראשונה התקיימה בסימן "עולים קומה", בהשתתפות אנשי חינוך, מנהלי בתי ספר, ראשי ישיבות, ראשות מדרשות, צוותי פיקוח, אנשי אקדמיה, הנהגות הורים ומנהלי מחלקות במשרד החינוך. המשתתפים התכנסו לשולחנות עגולים כדי לברר את חזון "הקומה הבאה" של החינוך הדתי-לאומי.

בין המשתתפים בוועידה היו הרב חגי לונדין, הרב יגאל לוינשטיין, ד"ר צביקה מור, הרב יהושע שפירא, מנחם קלמנזון ובת גלים שאר.

המהלך הובל על ידי ראש מינהל החמ"ד, הרב יוני סמואל, וסגניתו מיכל דה-האן, בשיתוף סמנכ"לית משרד החינוך לתכנון ואסטרטגיה וצוותה.

הרב חגי לונדין אמר לערוץ 7 לאחר הדיונים בשולחנות העגולים, "אנחנו נמצאים פה באירוע שהוא מיני-היסטורי, ועידת החמ"ד הראשונה". לדבריו, הוועידה עוסקת ב"דבר החשוב ביותר לעתיד של עם ישראל, קרי החינוך במדינת ישראל", ובשאלה כיצד "משפרים, מייעלים ומייקרים את המקצוע הזה".

בשולחנות העגולים עלו גם אתגרי מקצוע ההוראה והצורך לחזק את מעמדו. לונדין הוסיף כי "ההבנה שהגרעין של הכול טמון בחינוך, ומדינה שחפצת חיים וציבור שחפץ חיים חייבים להשקיע בדבר הזה".

נציגים מהנהגות ההורים הדגישו את מקומם ביצירת אמון בין הקהילה לבין בית הספר. אחד הדוברים הגדיר את הנהגת ההורים "מכפיל כוח עבור קהילת בית הספר", והוסיף כי השיח השוטף, גם באמצעות קבוצות הוואטסאפ, יכול לייצר אמון אם הוא מתנהל בצורה טובה ובריאה.

בדיון נוסף עלתה השפעת ראשי הישיבות על בחירת מקצוע ההוראה. ד"ר צביקה מור אמר כי בעבר "ראשי הישיבות אמרו נון-סטופ: מי שמתאים לחינוך הולך לחינוך", והוסיף כי כיום רבים פונים למסלולים אחרים, ובהם הנדסה.

משתתפים אחרים הצביעו על הקושי ההולך וגובר בניהול כיתה ועל הירידה ביוקרת המורה. מור תיאר כי "נהיה מאוד מאוד קשה להחזיק כיתה", וקשר זאת גם לירידה בהיראה כלפי מבוגרים ומורים בכלל ואין קשר לעניין של ירידה בקשב וריכוז של תלמידים.

בדיון על זהות החמ"ד נשמעו גם קולות שביקשו להרחיב את המפגש עם גוונים שונים בציבור הדתי. אחת המשתתפות אמרה כי היא מבקשת שהנוער "ישמע עוד קולות" ויכיר את המגוון הקיים בעם ישראל.

באחד השולחנות נאמר כי המלחמה מחוללת שינוי עמוק בחברה הישראלית, וכי צעירים רבים מחפשים זהות יהודית. "החמ"ד ניצב בפני "הזדמנות היסטורית" להיות שער עבור מי שמבקשים להתקרב לעולם של אמונה וקדושה" . אמר הרב שפירא

בדיון אחר הוצג הקשר בין יחסי הורים ומורים לבין המשיכה למקצוע ההוראה. אחד המשתתפים אמר כי בסקרים בקרב בוגרים, "הסיבה המרכזית היום שאנשים לא באים להוראה זה ההורים", והוסיף כי מורים שעוזבים מציינים את ההורים כאחת הסיבות המרכזיות לעזיבה.