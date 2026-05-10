רשימת הדרישות של המשטר האיראני להסכם עם ארה"ב שעוררה את זעמו של הנשיא דונלד טראמפ וגרמה לו לאיים ש"איראן לא תצחק יותר" נחשפת.

לפי דיווחים ברשת "אל-מיאדין" הלבנונית, התשובה האיראנית כוללת רשימת דרישות מרחיקת לכת, המציבה אתגר משמעותי לממשל טראמפ. בין הדרישות המרכזיות: סיום מיידי של המלחמה, הפסקת אש בלבנון (אותה מגדירה איראן כ"קו אדום"), הסרת כל הסנקציות האמריקניות, שחרור כספים מוקפאים, ואי-הגבלה מוחלטת על ייצוא נפט.

הדרישה המפתיעה והנפיצה ביותר היא העברת ניהול מצר הורמוז לידי איראן - צעד בעל השלכות דרמטיות על הכלכלה העולמית ועל חופש השיט.

במקביל, גורמים ששוחחו עם ה"ניו יורק טיימס" מציינים כי חרף הטון הלוחמני, שני הצדדים בוחנים אפשרות להסכם ביניים קצר-טווח. לפי מתווה זה, הפסקת האש הנוכחית תוארך ב-30 ימים נוספים, שבמהלכם יוסר המצור האיראני על מצר הורמוז ויתנהל משא ומתן אינטנסיבי להסכם כולל. המגעים בין המדינות צפויים להמשיך להתנהל בכתב, בתיווך פקיסטן.

עם זאת, ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי קיימים פערים מהותיים שעלולים להכשיל את המהלך. גורמים המעורים בפרטים מצביעים על כך שאיראן מסרבת להתחייב לדרישה האמריקנית הקריטית בנוגע לצמצום מאגרי האורניום המועשר שברשותה.

ערוץ אל-ערביה טען כי בתשובה האיראנית סוגיית עתיד האורניום המעושר נקשרה להצלחת המשא ומתן. לפי הדיווח, האורניום המועשר יועבר מחוץ לאיראן, אם המשא ומתן יצליח. עם זאת איראן אינה מדברת על פירוק מתקני הגרעין בשום אופן - אלא על היתכנות לפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על המתקנים הקיימים.

טראמפ עצמו הגיב בהמשך ודחה את ההצעה האיראנית. "לא אוהב את התגובה האיראנית, היא בלתי מתקבלת על הדעת".