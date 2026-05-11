ישראל גנץ בכנס החוות צילום: ערוץ 7

ראשי הרשויות של מועצת יש"ע התכנסו אמש (ראשון) לישיבה בנוגע להמשך הנהגת הארגון. במהלך הכינוס הוחלט להאריך את כהונתו של היו"ר המכהן, ישראל גנץ, המשמש במקביל כראש המועצה האזורית בנימין. עוד באותו נושא: משפחות עלו ליישוב חדש בבנימין

מהפכת ה-AI מגיעה לבנימין מדובר בהחלטה יוצאת דופן בהתחשב במסורת שאפיינה את המועצה בקדנציות האחרונות, במסגרתן כיהנו יושבי הראש בתפקיד במשך שנתיים לכל היותר. הארכת הכהונה נועדה, על פי גורמים במועצה, לאפשר המשכיות ויציבות בקידום האינטרסים של ההתיישבות ביהודה ושומרון בתקופה הקרובה. בהתאם להחלטה שהתקבלה בכינוס, הבחירות הרשמיות לראשות מועצת יש"ע יידחו ויתקיימו בתחילת השנה הבאה, ינואר 2027.