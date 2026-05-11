שלושה לוחמי צה"ל נפצעו היום (שני) באורח קל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, לאחר שרחפן נפץ ששוגר לעברם התפוצץ בקרבתם.

מצה"ל נמסר כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, וכי הודעות נמסרו למשפחותיהם.

התקרית התרחשה במהלך שעות הבוקר, כאשר הכוח פעל במרחב דרום לבנון כחלק מהמאמץ המתמשך להסרת איומים בגזרה.

הבוקר הותר לפרסום כי רס"ב (מיל') אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה שפעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון.

תחקיר ראשוני העלה כי אתמול בצהריים חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ, ככל הנראה ארבעה, לעבר מוצב צה"ל סמוך למנרה על גבול לבנון בשטח ישראל.

רחפן אחד פגע בנהג מוביל, גלובניוב ז"ל, שפעל מטעם אט"ל והעביר כלי כבד למוצב. חייל נוסף לקה בחרדה. הרחפן השני נפל במוצב ולא התפוצץ. בהמשך זוכה על ידי לוחמי הנדסה. עוד שני רחפנים נפלו מחוץ למוצב ללא נפגעים.

עם נפילתו של אלכסנדר עלה ל-18 מספר החיילים שנהרגו מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון.

בסוף השבוע שלושה לוחמים במילואים נפצעו מפגיעת רחפני נפץ באזור שלומי, סמוך לגבול לבנון. אחד הלוחמים נפצע קשה, וקצין מילואים ולוחם נוסף נפצעו באורח בינוני.