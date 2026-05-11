סוכות מתעד את העימות ללא קרדיט

עימות בכנסת בין יו"ר ועדת החינוך ח"כ צבי סוכות לבין מוחמד הייב, עוזרו של ראש מועצת טובא-זנגריה.

הייב פגש את סוכות בקומת הוועדות בכנסת והעלה במהלך השיחה את ראש המועצה מואייד הייב לשיחת וידיאו.

במהלך השיחה הזהיר ראש המועצה את סוכות שלא להגיע לביקור המתוכנן במועצה בעוד כשבועיים. לפי הדברים שנאמרו במהלך העימות, מוחמד הייב אמר לסוכות, "אתה לא תגיע לטובא זנגריה, אתה אורח לא רצוי שם, שלא תעז". סוכות הגיש תלונה לקצין הכנסת.

העימות התרחש על רקע מכתב ששלח יו"ר מועצת טובא זנגריה, עו"ד מואיד הייב, לשר החינוך בעקבות ביקור מתוכנן של ועדת החינוך בראשות סוכות במועצה. במכתב טען הייב כי הביקור צפוי להתקיים ללא תיאום מוקדם עם הנהלת המועצה והגורמים החינוכיים המקומיים.

לטענת ראש המועצה, לא התקיים תיאום עם הגורמים המוסמכים במערכת החינוך לקראת הביקור, וכי מדובר במהלך בעל אופי פוליטי העלול לפגוע בהתנהלות השוטפת ובאווירה במוסדות החינוך, "מטרת הביקור ליצור עימות ומתיחות יתר. אנו מביעים בזאת על התנגדותינו לביקור ועדת החינוך במועצה".

סוכות אמר לערוץ 7: "אם ראש המועצה חושב שאנחנו נפחד מעבריינים כמוהו, יש לו טעות איומה. תפקיד ועדת החינוך של הכנסת הוא לפקח על מערכת החינוך בישראל, בין היתר גם במגזר הערבי ואפילו בטובא זנגריה".

עוד הוסיף סוכות, "הסיור יתקיים כמתוכנן. למרות האיומים של אותם עבריינים אנחנו נגיע ונפקח על מערכת החינוך, כדי שהתלמידים גם בטובא זנגריה לא יגדלו להיות עבריינים כמו ראש המועצה שלהם".