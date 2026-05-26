חבר הכנסת צבי סוכות הביך את יו"ר סיעת יש עתיד, ח"כ מירב בן ארי, במהלך ראיון משותף בכאן רשת ב'.

העימות בין השניים פרץ לאחר שח"כ בן ארי הביעה התנגדות לחוק הטבות המס לתושבי יהודה ושומרון. ח"כ סוכות חשף באולפן כי בן ארי עצמה הגישה בעבר הצעת חוק דומה להצעת החוק הנוכחית שהוא מקדם.

במסגרת הראיון, שעסק בהיערכות המערכת הפוליטית לקראת הבחירות, טענה ח"כ בן ארי כי קידום הצעת החוק להטבות המס ביו"ש הינה חלק מקמפיין הבחירות של מפלגת הציונות הדתית.

"למה מי שגר ביהודה ושומרון צריך לקבל הטבת מס", תהתה בן ארי במהלך הדיון. בתגובה הפתיע אותה יוזם החוק ח"כ סוכות ותהה האם תתמוך בהצעתו.

לאחר שחזרה והביעה את התנגדותה לחוק, הפתיע אותה סוכות וגילה כי הנוסח שלו זהה להצעת החוק שהיא הגישה בעצמה בתחילת הקדנציה.

הוא הוסיף כי בן ארי לקחה בשעתו את הצעת החוק שבמקורו הוגש על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. ח"כ בן ארי ניסתה להשיב לטענות וטענה כי נעשו שינויים שונים בהצעת החוק הנוכחית.

בעקבות הניסיונות של בן ארי להסביר את ההבדלים בין הנוסחים, הציג ח"כ סוכות פתרון חלופי והציע בשידור חי כי הוא יגיש להצבעה את הצעת החוק המקורית של ח"כ בן ארי, ודרש כי מפלגת יש עתיד תתמוך בחוק.