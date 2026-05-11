הרב לירז זעירא (42), שליח חב"ד למכללות בירושלים, חבק היום (שני) בבית חולים בירושלים את בנו הששי - פחות משנה לאחר שנפצע באורח קשה בפיצוץ מוקש במהלך שירות מילואים בדרום סוריה.

הפציעה הובילה לקטיעת שתי רגליו, אך זעירא עמד הבוקר איתן על רגליים תותבות והרים את בנו הרך בידיים רועדות מרוב התרגשות.

בתיעוד שפרסם זעירא בחשבון האינסטגרם שלו, הוא נראה מחבק את בנו ומברך בהתרגשות "הטוב והמטיב".

"בשעה טובה נולד לנו בן, אח קטן לחמשת הבנים המתוקים שלנו", כתב.

"אין שיקום גדול מזה ואין רפואה גדולה מזאת. שנזכה לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים מתוך שמחה וטוב לבב. שיביא רפואה לכל עם ישראל ולחיילנו הגיבורים".

המרכז הרפואי שערי צדק פרסם פוסט בפייסבוק בו נכתב "התרגשות גדולה בחדר הלידה שלנו: מזל טוב לרב לירז ולענת זעירא להולדת בנם השישי בשערי צדק. הרב רס"ן לירז זעירא, לוחם במילואים ורב צבאי, נפצע קשה ואיבד את שתי רגליו מפיצוץ רימון באוקטובר 2025. הרב לירז עבר שיקום ארוך וממשיך לעודד תלמידים ולהפיץ שמחה. אתמול זכה הרב לירז לחבוק בן מקסים שנולד במשקל של 3,600 ק"ג. הבן המתוק מצטרף לעוד ארבעה ילדים שבחרו הרב לירז ורעייתו ענת ללדת אצלנו".