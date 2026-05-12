זיהוי המחבל וחיסולו דובר צה"ל

צה"ל פרסם הערב (שלישי) תיעוד יוצא דופן מהמבצע הנועז של סיירת גולני ויחידת אגוז שהתקיים בשבוע האחרון מעבר לנהר הליטני.

בתיעוד נראה מחבל חיזבאללה מגיח מתוך פיר מנהרה כשהוא חמוש בנשק - וחוסל במקום על ידי הלוחמים שהמתינו במארב מעל הקרקע.

המבצע, שנחשף מוקדם יותר היום, נחשב לאחד המשמעותיים ביותר מאז תחילת התמרון הקרקעי, שכן הכוחות חצו את "קו הליטני" האסטרטגי ופעלו בפאתי הכפר זוטר א-שרקיה - מרחק של כעשרה קילומטרים מגבול ישראל.

הכוחות חצו את הנהר בחשאיות והתקדמו לעבר מרחב שיגור מרכזי של חיזבאללה, שממנו נורו בשבועות האחרונים מטחים כבדים של רקטות ופצמ"רים לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.

במהלך הפעילות, התפתחו מספר היתקלויות מטווח קרוב מול מחבלי חיזבאללה. באחד האירועים הדרמטיים, יצאו מחבלים מתוך פיר מנהרה מצפון לליטני ופתחו באש.

הלוחמים השיבו מלחמה מטווחים קצרים מאוד, ובמהלך הקרב נהרג כלב של יחידת עוקץ. מספר לוחמי צה"ל נפצעו בהיתקלויות אלו ופונו לקבלת טיפול רפואי.